كورونا اليوم: اكتشاف متغير جديد.. وعلاقة ارتفاع ضغط الدم بالتطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

اكتشاف متغير جديد

حذر الباحثون في الهند من نوع جديد من الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا شديدة، تم اكتشاف متغير SARS-CoV-2 الجديد من قبل المعهد الوطني لعلم الفيروسات، من عينات تسلسل الجينوم التي تم جمعها من المسافرين الدوليين من المملكة المتحدة والبرازيل.

على غرار فيروس كورونا الأصلي، يؤثر هذا البديل الجديد أيضًا على الجهاز التنفسي العلوي مما يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والحمى والسعال والدوخة، إلى جانب ذلك، فإن المتغير الجديد الذي تم اكتشافه من المسافرين الدوليين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن وتكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي وآفات الرئة والتهابات الرئة الشديدة وفقا لموقع timesofindia.

علاقة ارتفاع ضغط الدم بالتطعيم

الحمى والضعف والشعور بالضيق والألم في موقع الحقن هي بعض الأسباب الشائعة، ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك أيضًا بعض ردود الفعل غير العادية التي يمكن أن تحدث، كثير من الناس، على سبيل المثال، يبلغون الآن عن ارتفاع في مستويات ضغط الدم بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لموقع timesofindia

هل المعاناة من ارتفاع ضغط الدم أمر طبيعي؟

وفقًا لسلسلة من التقارير الواردة من سويسرا، عانى العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم بعد دقائق من التطعيم، في الهند أيضًا، تشير دراسات الحالة التي تم طرحها إلى الادعاءات المتعلقة بارتفاع مستويات ضغط الدم بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.

هل ستثبت لقاحات الأنف فعاليتها ضد كورونا؟

على عكس اللقاحات المحقونة، التي تحقن في الجلد بمساعدة (الإبر)، عادة ما يتم رش لقاحات الأنف في فتحات الأنف، يمكن القيام بذلك بمساعدة حقنة بدون إبرة أو بخاخ أنف أو دواء سائل أو توصيل بخاخ خاص، وفقا لموقع timesofindia .

في حين أن الفيروس يدخل جسمك عادة من خلال أنفك، فإن اللقاح يعترض الفيروس ويؤدي إلى قيام جهاز المناعة لديك بصنع بروتينات في دمك وفي أنفك لمكافحة الفيروس، هذا أيضا يمنع الفيروس من التكاثر.