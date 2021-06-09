هل ستثبت لقاحات الأنف فعاليتها ضد كورونا؟.. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتواصل الأبحاث لتطوير لقاحات الأنف كبديل للقاحات العضلية كوسيلة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ولهذا السبب من المهم أن تكون على دراية بالنقاط الرئيسية حول ماهية اللقاح داخل الأنف، وكيف يعمل وما هي العيوب التي يجب معرفتها.

كيف تعمل لقاحات الأنف؟

على عكس اللقاحات المحقونة، التي تحقن في الجلد بمساعدة (الإبر)، عادة ما يتم رش لقاحات الأنف في فتحات الأنف، يمكن القيام بذلك بمساعدة حقنة بدون إبرة أو بخاخ أنف أو دواء سائل أو توصيل بخاخ خاص.

في حين أن الفيروس يدخل جسمك عادة من خلال أنفك، فإن اللقاح يعترض الفيروس ويؤدي إلى قيام جهاز المناعة لديك بصنع بروتينات في دمك وفي أنفك لمكافحة الفيروس، هذا أيضا يمنع الفيروس من التكاثر.

كيف تختلف عن اللقاحات المحقونة؟

نظرًا لأن معظم الفيروسات، بما في ذلك الفيروسات المرتبطة بـ SARs-COV-2 ، تدخل الجسم من خلال الغشاء المخاطي وتصيب الخلايا والجزيئات الموجودة في الأغشية المخاطية، يُنظر إلى لقاحات الأنف على أنها حل فعال لنفسها.

على العكس من ذلك، فإن اللقاحات العضلية أو اللقاحات المحقونة تفشل في إثارة مثل هذه الاستجابة المناعية من الغشاء المخاطي وتعتمد على الخلايا المناعية من أجزاء أخرى من الجسم.

إنه ينتج أجسامًا مضادة للجلوبيولين المناعي G (IgG) المنتشرة والتي تقاوم مسببات الأمراض القاتلة حتى قبل أن تتسبب في تلف الأنسجة الشديد، ولكنها ليست فعالة تمامًا في إدارة دخول الفيروس إلى الجسم.

بصرف النظر عن ذلك، فإن لقاحات الأنف أسهل في الإدارة وقد توفر مناعة سهلة، لا يمكن أن يحمي لقاح الأنف الفعال من كورونا فحسب، بل يتفاعل أيضًا بشكل مباشر مع الخلايا التائية الموجودة في الأنف والحلق ويستهدف الخلايا المناعية الموجودة في الغشاء المخاطي.

قد تثبت الاستجابة المناعية القوية فعاليتها ضد كورونا

بالنظر إلى أن اللقاح داخل الأنف ينتج إفراز الجلوبولين المناعي A (IgA)، فإنه يتمكن من إثارة استجابة مناعية قوية في موقع دخول الفيروس، أي الأنف.

يقال إن IgA أكثر فعالية في إدارة وتدمير الفيروسات في مرحلة مبكرة من العدوى، هذا بطريقة ما لا يكافح الفيروس فحسب، بل يتجنب أيضًا انتقاله، في حين أن لقاحات الأنف تولد استجابة مناعية قوية وفعالة للأغشية المخاطية، إلا أنها تتجنب المزيد من الضرر للرئتين، من حيث COVID-19.

هل هناك عيوب للقاحات الأنف؟

على الرغم من أن اللقاحات داخل الأنف تكبح وتحيد العدوى الفيروسية في الغشاء المخاطي نفسه، وهو نقطة دخول الفيروس، فإن الأجسام المضادة التي ينتجها قد لا تكون قوية في الجهاز التنفسي السفلي كما في الجهاز التنفسي العلوي.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الخبراء أن اللقاحات الأنفية قد تفشل في توفير مناعة فعالة وطويلة الأمد للمرضى ضد الفيروس.

عيب آخر للقاح قد يترافق مع سلامته، بينما يستخدم الفيروس الحي الموهن، هناك فرصة ضئيلة لعكس التوهين العصبي، مما يعني أن الفيروس يمكن أن يستعيد قدرته على التسبب في المرض لدى الفرد، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتطوير لقاحات أنفية لـ COVID-19 ، لا يزال الباحثون يعملون من أجل الوصول إلى حل ممكن.