10 أطعمة تمنع انسداد الشرايين.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الشرايين هي الأوعية الدموية التي تساعد في توصيل الدم بالأكسجين من القلب إلى الأنسجة المختلفة في جميع أنحاء الجسم.

وللحفاظ على صحة القلب والشرايين، هناك العديد من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على منع انسداد الشرايين، ونستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع" thehealthy".

- الشوفان:

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL"، لذا يعد من الأطعمة المفيدة للشرايين.

- العدس:

كونه غني بكمية وفيرة من البروتين والألياف، والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وجميع المعادن التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الشرايين.

- الأسماك:

إن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل هي إحدى الطرق للحصول على أوميجا 3، التي تساعد في التقليل من الالتهاب والترسبات في الشرايين، لذا حاول تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع.

- الفاصوليا:

تعتبر مصدر رائع للألياف القابلة للذوبان، فضلا عن احتوائها على مضادات الأكسدة، التي قد تقاوم الالتهابات التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب، ما قد يعزز منع انسداد الشرايين.

- الأفوكادو:

تكشف الأبحاث أن الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو، صحية للقلب لأنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL، ما قد يساهم في منع انسداد الشرايين.

- البروكلي:

يساعد مركب السلفورافان الموجود في البروكلي، على عمل دفاعات للجسم طبيعية ضد انسداد الشرايين، عن طريق تنشيط نوع معين من البروتين.

- البطيخ:

يحتوي البطيخ على "السيترولين"، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج أكسيد النيتريك، والذي قد يساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية مسترخية.

- الشوكولاتة الداكنة:

حبوب الكاكاو غنية بالفلافانول، وهي مركبات نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تفيد صحة القلب والشرايين، ووجد تحليل عام 2017 للبحث الذي تم إجراؤه على الشوكولاتة والذي نُشر في مجلة Nutrients أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب.

- البيض

تعزز الدهون الموجودة في البيض الكوليسترول الجيد في الدم، حيث تساهم في منع تراكم الترسبات في جدران الأوعية الدموية، وأشارت دراسة أجريت في الصين ونشرت في مجلة القلب إلى أن تناول البيض باعتدال (أقل من واحد في اليوم) كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 11 % مقارنة بعدم تناوله مطلقًا.

- التوت

إنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، ووجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Circulation: The Journal of the American Heart Association ، أن تناول 3 حصص في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة الثلث عند النساء، فضلا عن احتوائه على الأنثوسيانين، وهي مركبات موجودة في التوت قد تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل مرور الدم.