لهذا السبب انفصل إسلام إبراهيم عن حبيبته السابقة.. «ما تستهونوش بالتفاصيل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص فريق عمل برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلامية سهير جودة والإعلامية مفيدة شيحة على استضافة الفنان الكوميدي إسلام ابراهيم في حلقة اليوم، حيث كشف الفنان عن تفاصيل حياته الشخصية ومشاركته في عدد من الأدوار الدرامية، كما تحدث عن علاقته العاطفية مع إحدى الفتيات وتفاصيل انفصاله عنها.

ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل انفصال الفنان إسلام ابراهيم عن حبيبته السابقة، وتفاصيل المشكلات التي حدثت بينهما، وفق حديثه، كالتالي:

تفاصيل انفصال الفنان إسلام ابراهيم عن حبيبته السابقة

قال الفنان إسلام إبراهيم خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، إنه كان في علاقة عاطفية مع فتاة ولكنه انفصل عنها، مشيرًا إلى أنه بطبيعته يحرص على التركيز على التفاصيل، وأثناء تلك العلاقة كان يجمع تلك التفاصيل الصغيرة مع بعضها البعض حتى أدت إلى الانفصال.

إسلام جابر

وأوضح «إبراهيم» خلال حديثه عن تلك العلاقة العاطفية في البرنامج، أنه في كثير من المواقف كان ينتظر من حبيبته السابقة رد فعل بعينه، ولكنها كانت تتغاضى عن ذلك، دون حرص منها على ذلك الفعل، فضلا عن حديثها حول المواقف بكلمات غير مناسبة بالنسبة له، ما أدى في النهاية إلى الانفصال نظرًا لعد الاتفاق بينهم.

إسلام إبراهيم: أنا من مواليد برج العذراء

وخلال الحلقة، كشف الفنان عن البرج الخاص به، إذ أنه من مواليد برج العذراء، لافتًا إلى أن رجل برج العذراء يتميز بكونه شديد الإخلاص في علاقته العاطفية، فعندما يكون في علاقة مع إحدى الفتيات، يكون مخلص بشكل كبير لحبيبته.