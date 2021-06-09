جانا عمرو دياب تفاجئ متابعيها بقرار غريب: بتبيع هدومها «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت جانا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعرضها ملابسها للبيع، دون توضيحها السبب خلف ذلك.

منشور جانا عمرو دياب

ودوّنت «جانا» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، عبارة بالإنجليزية قائلة: «أنا ببيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص إذا رغبتوا في شراؤهم».

واكتفت ابنة عمرو دياب بتلك الكلمات، دون كشفها عن السبب الحقيقي خلف الأمر، ما أثار الغموض حولها.

حكاية 3 أمراض تواجهها جانا عمرو دياب

وخلال الشهر الماضي، أثارت جانا عمرو دياب، الجدل حولها، عقب كشفها خلال تصريحاتها مع برنامج «et بالعربي»، باحتمالية إصابتها بورم في الأحبال الصوتية، قائلة: «أنا شخصية حيوية جدًا، وأتحدث كثيرًا وبسبب حديثي الكثير لدي مشاكل في الصوت، وهي عقد في الصوت حيث إن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها، ويؤدي ذلك لحدوث ورم سرطاني وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في أن أفقد صوتي».

تفاصيل أزمة جانا عمرو دياب

وكانت دوّنت «جانا» عبر حسابها منشورا قالت خلاله بالإنجليزية، إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school» أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وخلال المنشور، كشفت الابنة الصغرة للفنان عمرو دياب، أنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن، وتم نصحها بتركها ومغادرتها في الصف الثاني عشر، وذلك عقب تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ADHD ونقص الانتباه، فضلا عن اضطراب القلق الهلعي «anxiety»، وهو ما عرضها إلى معاناة وصعوبة بالغة في متابعة دروسها، ما أدى إلى عدم تسليمها لواجباتها المدرسية في مواعيدها المطلوبة، وهو ما سبب لها الإحراج وسط زملائها.

ونسبة لما كشفته الابنة الصغرى لعمرو دياب مؤخرا، اتضح أنها تواجه الإصابة بثلاثة أمراض مختلفة، هي، فرط الحركة ADHD، واضطراب القلق «anxiety»، وورم سرطاني في أحبالها الصوتية.