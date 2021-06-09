بفستان «أوف شولدر».. أول ظهور لناهد السباعي بعد تعرضها لوعكة صحية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد تعرضها لوعكة صحية، منذ أيام، شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو، ظهرت خلاله بعد تماثلها للشفاء.

ظهور ناهد السباعي

وخلال مقطع الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة، ظهرت «ناهد»، خلال حضورها أحد العروض الخاصة بالموضة، في لبنان، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود «أوف شولدر» أسفل الركبة، وذو نقوش حمراء، مع تسريحة الشعر المموج.

ووجهت الفنانة الشكر لمنظمي الحفل والقائمين على تنظيمه، خلال تعليقها على مقطع الفيديو.

مرض ناهد السباعي

ومنذ أيام، أعلنت الفنانة عن تعرضها لوعكة صحية، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها بتطبيق «انستجرام».

وكتبت الفنانة عبر حسابها بـ«إنستجرام» حينها: «شكر واجب للمستشفي، كانت على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة والخبرة والضمير، من حوالي أسبوع تعبت جدًا وجع شديد يشبه وجع انفجار الزايدة والمرارة، رحت أقرب مستشفى كشفوا عليا وعالجوني وإدوني محاليل، وروحوني البيت فضلت تعبانة وسِخنت، إحساس صعب قوي إنك تبقى موجوع وتعبان ومحدش عارف عندك إيه؟».

وأضافت السباعي قائلة: «روحت لدكتور باطنة حولني فورًا لدكتور أخر جراح، ولكنه لا يُفضل الجراحة وبيخليها أخر حاجة بعد ما يعمل كل المحاولات».

وتابعت: «أما بالنسبة لطاقم التمريض فهم على أعلى مستوى من الكفاءة و الخبرة، شكرًا دكتور الباطنة فى المستشفي، أفضل دكتور باطنة في مصر، شكرًا دكتور الجراحة العامة، شكرًا دكتور النساء والتوليد، أنا بفتخر بمعرفتك من أكتر من عشرين سنة»، كما وجهت الشكر لكافة طاقم العمل داخل المستشفى، وبعثت برسالة طمأنة لجمهورها قائلة: «بفضل الله الشافي وفضلكم أنا أحسن دلوقتي الحمد لله كثيرًا».

السباعي لـ دلال عبدالعزيز: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك»

وتمنت الفنانة خلال منشورها الذي تم تداوله على نطاق واسع الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز قائلة: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس.. إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».