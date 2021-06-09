حصان يشارك سيدة في جلسة تصوير لحملها.. أكثر سعادة من الزوجين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف وطرائف تحدث كثيرا مع الحيوانات، وإذا كنت من أصحاب الحظ السعيد سوف توثق تلك اللحظة بواسطة الكاميرا، وهو ما يحدث في لقطات عفوية، وما حدث مع سيدة حامل كانت تريد توثيق حملها في الشهور الأخيرة، فشاركها تلك الفرحة حصان بالضحك والمرح في جلسة التصوير.

وقفت السيدة الحامل تنظر للكاميرا، وهي مرتدية بنطلون من الجينز كيمونو، مع زوجها في بساطة، فقط أراض خضراء شاسعة، وبجانبهم أشجار، وأحصنة لتزين الصورة، طلبت المصورة من الحصان أن يضحك لهم في الصورة، ورغم أنه كان نداءً ساخرا، إلا أن الحصان ضحك بالفعل، وصورت صورا كان فيها أكثر سعادة من السيدة الحامل نفسها وزوجها، فانتشرت تلك الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت المصورة «كرستين» ومقرها في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من الصور لسيدة حامل وزوجها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، وظهر فيها الحصان وهو يضحك بمرح وكتبت في تعليقها عليها، «في جلسة التصوير هذه، ضحكت بشدة! من كان يعلم إنه عندما طلبت من هذا الحصان أن يبتسم، أنه سيفعل؟ أفضل جلسة أمومة على الإطلاق مع أماندا إيكشتاين».

بمجرد نشر الصور، انتشرت جلسة التصوير بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد إعادة المشاركة إلى ما يزيد عن 260 ألف، والتعليقات إلى حوالي 24 ألف، أما الإعجابات فكانت 107 آلاف إعجاب، ورغبت كثير من السيدات لو كانت تلك هي جلسة تصويرها الخاصة خلال الحمل.

كما نقلت جلسة التصوير معظم صفحات «فيس بوك»، المهتمة باللقطات المميزة، وعقب الانتشار الواسع، أكملت المصورة «كرستين»، باقي «ألفوتوسيشن»، ونشرت لقطات أكثر من تلك الجلسة مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأصبحت شهرتها كبيرة بعد تلك الصور المميزة.