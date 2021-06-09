كيف تختارين مايوه صيف 2021؟.. مواصفات هامة لا تتغاضي عنها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتجه الكثيرون إلى المصايف والمنتجعات السياحية، حيث يتجهن الفتيات والسيدات إلى اختيار ملابس مريحة عند النزول إلى البحر ومسابح المياه.

مواصفات هامة عند اختيار ملابس البحر «المايوه»

وحسبما عرض موقع «teenvogue»، تلك مجموعة من المواصفات التي يجب الحرص على اتباعها عند اختيارِك ملابس البحر الخاصة بكِ، وهي:

- تجربة مقاس ملبس البحر «المايوه» عليكِ، كي يتم التعرف على هل هو مناسب لشكل جسدِك أم لا.

- عدم اختيار الملابس فضفاضة للغاية لأنها ستتعرض للاتساع عند النزول بها إلى الماء.

- اختيار مايوه مناسب للجسم تمامًا، ليساعد على تأدية جميع حركات السباحة دون وجود عائق.

- يفضل اختيار ملابس السباحة المصممة من قماش «الليكرا»، لأنه يساعد في التحرك بسهولة داخل المياه.

- اختيار مايو يناسب شكل جسمِك.

موضة مايوهات الرجال في 2021

يعد أحدث صيحات مايوهات الرجال، بعد أعوام عديدة من الاعتماد على نمط وموديل «الشورت القصير».

وطرح مؤخرًا، مصممين من كندا، تحديدًا بـ«تورنتو»، يدعيان، تشاد ساسكو وتايلور فيلد، خط جديد لمايوهات الرجالي، والتي جاءت تشبه مايوهات الجنس الناعم الـ«وان بيس».

ويغطي المايوه منطقة الصدر، كالبكيني المُخصص للسيدات، كما جاء بموديل الـ"وان شولدر" مع الألوان الزاهية.

وبدأ بالفعل مالكو التصميم، بحسب موقع «cbsaustin» الترويج لتصميماتهم الجديدة، والفريدة، على موقع شركة Brokinins العالمية، حيث تُعرض القطعة بسعر 40 دولار، بما يعادل 635 جنيه.

مايوهات بورد وملونة على الرغم من اتجاه بعض المصممين لابتكار موديلات جديدة، إلا أنه لازال موديل الشورت القصير متربعًا على عرش اختيارات الرجال.

إلا أن نقشاته هي التي اختلفت وتنوعت بين الفلوري، وطبعات الحيوانات مثل الزيبرا، وغيرها بحسب مجلتي GQ وVogue المتخصصتين في الموضة والأزياء.

ألوان الصيف تعد الألوان مثل الأصفر، والأزرق الزهري والبينك والبرتقالي السادة جميعها ألوان موضة، حتى في المايوهات السادة.