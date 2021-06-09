هل تؤثر درجات الحرارة العالية على انتشار الفطر الأسود؟.. طبيب يكشف مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض البلاد هذه الأيام لموجة من الحر الشديد مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع مواجهة البلاد خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدوى الفطر الأسود بين المواطنين، حيث تساءل عدد من المواطنين حول مدى تأثير الحرارة العالية على انتقال الفطر الخطير في الهواء.

تأثير الحرارة العالية على انتشار عدوى الفطر الأسود

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات خلال حديثه لـ«هُن»، أن درجات الحرارة العالية تساعد بدورها على جفاف الفطريات والعفن بأنواعه.

وتابع «شاهين»، أن العفن الأسود ينمو في بيئات رطبة، ومع ارتفاع درجات الحرارة يمكن تجفيفه بصورة كبيرة، وتجميده وبالتالي يسهل القضاء عليه.

أعراض إذا ظهرت على الأسنان قد تدل على الإصابة بالفطر الأسود

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إنَّ هناك عدد من الأعراض التي يجب ملاحظتها إذا ظهرت على الأسنان، والتي قد تدل على الإصابة بالفطر الأسود، كالتالي:

- إذا كان هنا أي شكاوى جديدة في الأسنان، سواء كان ذلك بالشعور بالألم أو بحدوث أي تغييرات تطرأ عليها.

- في حالة الشعور بأن هناك تحرك في عدد من الأسنان.

- عند الشعور بخلخلة في الأسنان أو خلع الأسنان.

- في حالة ملاحظة سقوط عدد من الأسنان واحدة تلو الأخرى.

- عند الشعور بالاتهابات الحادة في الفكين أو اللثة.

- في حالة فقدان عظام الفك.

الأعراض العامة التي تؤكد الإصابة بالفطر الأسود

- الشعور بألم شديد في الوجه.

- الشعور بانسداد في الأنف.

- الشعور بالاحتقان في الأنف أو الجيوب الأنفية.

- عند ظهور قشور سوداء في الأنف.

- عند الشعور بألم في العين.

- في حالة فقدان البصر بشكل جزئي أو كلي.

- في حالة تغير لون الفم وتشوه الوجه.

- تورم الوجه من جانب واحد.

- الشعور بالتورم في الخدين والعينين.

- الشعور بالشلل الجزئي في الوجه.

- انخفاض الإحساس في الوجه.