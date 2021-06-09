10 أشياء تتغير في جسمك بعد سن الـ30.. منها صغر الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

بعد سن الثلاثين يبدأ جسمنا في إجراء تغييرات مختلفة، ويمكن أن يكون بعضها مفاجئًا بالنسبة لنا.

وعلى الرغم من حقيقة أننا نكون أكثر خبرة، فإن دماغنا في الواقع يصبح أصغر، إذا لاحظت أنك تتعرق بشكل أقل بعد سن الـ30، فهذا أيضًا جزء من علامات الشيخوخة.

نشعر بالفضول بشأن ما يقوله الخبراء حول التغييرات التي تطرأ على عقولنا وأجسادنا ونود مشاركتها وفقا لـ"brightside".

1- يصبح دماغك أصغر:

دماغك لا ينمو مع تقدم العمر، يحدث الشيء المعاكس في الواقع، عندما تكبر، تتقلص أجزاء معينة من الدماغ، حيث يفقد ما يقرب من 50000 خلية عصبية يوميًا بعد سن الثلاثين، ولكن لا يوجد سبب للخوف لأن دماغنا يعرف كيف يتكيف.

كما وجد أن حجم الدماغ ينخفض مع تقدم العمر بمعدل 5٪ كل عقد بعد سن الأربعين، هذه الأشياء تؤثر على الذاكرة، وخاصة الذاكرة العرضية.

2- تتعرق أقل:

إنه لأمر رائع أن تعرف أن النساء يبدأن في التعرق بشكل مختلف مع تقدم العمر، ترتبط بعض التغييرات بانقطاع الطمث، أي الهبات الساخنة، ولكن تبين أيضًا أن الغدد العرقية (غالبًا تحت الذراعين) تتقلص مع تقدم العمر، ونتيجة لذلك، فهي أقل حساسية وتقلل من إفراز العرق.

3- الإصابة بنزلة برد أقل:

يحدث العطس والسعال بشكل أقل عندما نتقدم في السن، عندما تصل إلى منتصف العمر، تكون قد أصبت بالفعل بالعديد من الأمراض وأصبحت استجابتك المناعية أكثر انتشارًا.

4- ضعف حاسة التذوق:

قد يتلاشى إحساسك بالذوق مع تقدم العمر وقد يقل اهتمامك بتناول الطعام بسبب ذلك، يفقد معظم الناس بعض براعم التذوق لديهم، خاصة بعد سن الستين.

ولهذا السبب غالبًا ما يأكل كبار السن المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح، نفس الشيء يحدث لحاسة الشم لديك.

5- كتلة عضلية أقل:

يعد فقدان كتلة العضلات أحد أكثر آثار الشيخوخة وضوحًا، نتيجة لذلك، أصبحنا أضعف، ينخفض بنسبة 3-8٪ تقريبًا لكل عقد بعد سن الثلاثين، وينخفض هذا المعدل أكثر بعد سن الستين.

6- يستقر التمثيل الغذائي:

يقترح الباحثون أن عملية التمثيل الغذائي لدينا تمر بمرحلة الاستقرار مع تقدم العمر وأن الفترة الأكثر أهمية يبدو أنها تتراوح بين 50-60 عامًا، يصبح بطيئًا ولكنه ينتهي في النهاية من عملية التثبيت، هذا يعني أن وزننا لن يمر بتغييرات كبيرة، سنحرق سعرات حرارية أقل ولكن في نفس الوقت، عندما نتقدم في السن، سنأكل أقل من الشباب.

7- شخصيتك تستقر وتصبح على ما أنت عليه:

إذا قضيت سنوات مراهقتك في حالة عاطفية للغاية وكانت العشرينات من عمرك فترة حاولت فيها إثبات شيء ما للعالم، فبعد سن الثلاثين ستستقر أكثر، يقترح الباحثون أن مرحلة استقرار شخصيتنا تحدث بين 30 و 50 عامًا.

8- أظافرك تنمو بشكل أبطأ:

وجد الباحثون أنه عندما نكون صغارًا، تنمو أظافرنا بسرعة، وأكدت الدراسات أنه يقل نمو اﻷظافر وتبطأ بعد سن الثلاثين، ويمكن أن تحدث هذه التغييرات بسبب تباطؤ الدورة الدموية.

9- تصبح أسنانك أقل حساسية:

تصبح أسنانك أيضًا أقل حساسية وهذا يحدث لأن العاج (النسيج الداخلي الصلب) يصبح أقوى مع تقدم العمر بين المينا الخارجية للسن وعصبها المركزي، يؤدي هذا التعزيز إلى فقدان الحساسية.

10- تشعر بالسعادة:

عندما تكون طفلاً، تشعر عمومًا بالرضا عن الحياة، ثم يتضاءل هذا الشعور الذي يمكن أن يرسلك إلى وضع الأزمة، تقليديًا، يُنظر إلى الشيخوخة على أنها فترة تدهور في الحالة الجسدية والنفسية الاجتماعية، لكن الباحثين وجدوا في الواقع أنه عندما نتقدم في السن، قد نشعر بسعادة أكبر ورضا أكبر، كما تم اختبار اكتئاب أقل وتفاؤل أكثر.