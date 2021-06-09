إطلالات سارة التونسي بالفساتين الرسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:49 مساءً - هي الممثلة التونسية التي لا تمر مرور الكرام منذ بدء مشوارها التمثيلي وانطلاقتها الصاروخية في فيلم كارما في العام 2018 وتلاها الكثير من الأعمال ومنها "ب 100 وش" وغيرها من الأدوار التي أسندت اليها الى جانب عمالقة الفن المصري والسوري، وقد ساعدها جمالها الساحر في تعزيز شهرتها، فـ سارة التونسي ليست ممثلة قديرة فحسب بل سبق وحازت على لقب ملكة جمال العرب في العام 2017.

ما المميز في أسلوب لباسها؟



من الواضح لكل من يتابع أناقتها أنها تميل الى الإبهار الراقي لذا تعتمد الفساتين ذات القصات الأميرية المصنوعة من التول او المزدانة بالكشاكش والمزودة بذيل لتستطيع الدخول بإطلالة لا تنسى.

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إليك الخليج 365 4 إطلالات للحسناء سارة التونسي لن تنسينها بسهولة:





أطلت بفستان بلون أنديغو وهو لون يحاكي حجر السفير الأزرق وقد اختارته بظهر مفتوح وبتطريز منمق عند الأعلى مع تنورة منفوخة من التول الموحد. وتركت شعرها مع تسريحة بسيطة.

سارة التونسي -الصورة من حسابها على انستغرام



أطلت بفستان من الكريب الكرزي ويتميز بياقة عالية حتى العنق مع تنورة واسعة لتتمايل على السجادة الحمراء بغنج ،ولعل الغنج والأنوثة الراقية هي ما يجمعها بالراحلة الكبيرة شادية التي استوحى والداها اسمها منها من فيلم معبودة الجماهير، فمن يعرف سارة يدرك ان اسمه الأصلي كان سهير وهو اسم النجمة الكبيرة شادية في الفيلم المذكور.

سارة التونسي -الصورة من حسابها على انستغرام

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أطلت سارة بفستان بلون الأخضر النعناعي أي الباستيل ويتميز بظهر من التول الشفاف وتنورة ضخمة مزدانة بالكشاكش من التول.

سارة التونسي -الصورة من حسابها على انستغرام

أطلت في فستان مطرز بالأحجار البراقة بطريقة مخططة جانبية لإضفاء المزيد من الطول الى قامتها الفارعة. وقد سرحت شعرها بطريقة شينيون عالي مرفوع.

سارة التونسي -الصورة من حسابها على انستغرام

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أما الإطلالة الأخيرة التي اخترناها لها فتمثلت في فستان بقصة عير متجانسة يتداخل فيه قماش الكريب مع الميتاليكي والكمّ الطويل والحمالات الرفيعة من جهة ثانية، فيما اكتفت سارة بمكياج يرتكز على رموش كثيفة وأحمر شفاه كامد.

سارة التونسي -الصورة من حسابها على انستغرام

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