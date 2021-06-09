مكياج صيفي لامع للمناسبات بأسلوب ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:49 مساءً - كعادتها، تخطف النجمة ياسمين صبري الأنفاس في كل إطلالة جديدة لها، ففي كل مرة تعتمد أحد أساليب المكياج العصرية والجذابة التي تسلط الضوء على ملامحها بطريقة مثالية، إضافة الى شعرها الطويل ذات المظهر الرائع، الذي تبرزه بشكل خاص بـ تـسريحات الشعر الويفي المنسدلة بأشكالها المختلفة.. ومؤخرا ظهرت بمكياج صيفي لامع ومشرق يناسب السهرات والمناسبات وحفلات الزفاف، ونرصد لك أبرز خطوطه في هذا المقال، لتستوحي منه إطلالاتك في المناسبات.



بشرة بنغمات وردية

موضة البشرة المتوردة من ياسمين صبري(الصورة من حسابها على إنستغرام)



يعد مكياج البشرة الوردية إحدى أبرز صيحات المكياج وأكثرها رواجاً، وقد اعتمدت هذه الصيحة النجمة ياسمين صبري في إطلالتها هذه، حيث منحتها إشراقة طبيعية وتوهجاً رائعاً يحاكي أجواء الصيف المشمسة. وترتكز صيحة البشرة المتوردة على تطبيق أحمر الشفاه على الخدين وحول العين، وهي خطوة تجعل البشرة بلون متورد مائل الى البرونزي.

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مكياج عيون لامع

مكياج عيون لامع من ياسمين صبري(الصورة من حسابها على إنستغرام)

اللافت في إطلالات النجمة ياسمين صبري، أنها بدأت تعتمد أساليب مكياج العيون الجريء الذي يواكب أحدث اتجاهات المكياج. وفي أحدث إطلالاتها، اختارت مكياج عيون لامعاً يرتكز على استخدام ظلال العيون باللون الذهبي اللامع على كامل الجفن العلوي وتحت الحاجبين مباشرة، وكذلك عند مدمع العين. واعتمدت الى جانبه رسمة الأيلاينر الطويل والمجنح، والذي يمتد على كامل الجفن العلوي وحتى خارج العين، إضافة الى الرموش الاصطناعية البارزة التي تجعل العين أكثر جمالاً واتساعاً.



روج وردي خفيف

روج وردي ناعم بأسلوب ياسمين صبري(الصورة من حسابها على إنستغرام)



انسحبت النعومة والهدوء على أحمر الشفاه في إطلالة ياسمين صبري، وذلك خلال حفل زفاف حضرته الى جانب زوجها أحمد ابو هشيمة، فهي اعتمدت روجاً باللون الوردي الخافت والقريب الى لون بشرتها. من دون أن ننسى حاجبيها العريضين الجذابين اللذين يعززان من جمال ملامح وجهها. والى جانب مكياجها الصيفي المشرق واللامع، اختارت ياسمين صبري تسريحة الشعر الويفي المنسدل، التي بدا فيها شعرها لامعاً وحيوياً جداً، والأظافر الطويلة والأنيقة، التي عززت من جمالها باستخدام المناكير النيود الفاتح.

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