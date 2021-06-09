تونر للشعر منزلي مفيد جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:49 مساءً - يحتاج الشعر إلى العناية والإهتمام، ويُعتبر تونر الشعر من المستحضرات الأساسية التي تُساعد في سحب الألوان غير المحببة من الشعر المصبوغ كاللون الأصفر، والبرتقالي الفاقع، بخاصة للشعر الذي أُعِدَّ له سحب لون وتمّ تفتيحه بدرجة فاتحة جداً. كما يخفف من الألوان القوية في الشعر وإكسابه لوناً أقرب للطبيعي ويجعل الخصلات متناغمة.

فيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، طرق عمل تونر للشعر في المنزل، وفوائده الرائعة.

تونر للشعر منزلي بخطوات سهلة وبسيطة

وصفات منزلة للعناية بالبشرة

إليك، طرق تحضير تونر للشعر في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، تُعالج جميع مشكلات الشعر وتمنحه الصحة واللمعان.

تونر للشعر من خل التفاح

يُفيد خل التفاح في علاج العديد من مشاكل فروة الرأس المختلفة مثل الجفاف والحكة والقشرة، كما يشتهر بفوائده العديدة في محاربة البكتيريا وتطهير فروة الرأس من فطرياتها المزمنة، هذا علاوة على منح الشعر مظهراً أكثر صحة وإشراقة.

الطريقة:

ضعي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب من الماء. قومي بتدليك الشعر وفروة الرأس به. اشطفي شعرك بعد 10 دقائق، وكرّري تطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

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تونر للشعر من إكليل الجبل والزعتر

تونر للشعر من إكليل الجبل والزعتر لمنع تقصف الشعر

يحتوي الزعتر على العديد من الخصائص، التي تجعله مادة مطهرة، ومنشطة لنمو الشعر، ويساعد في إزالة قشرة الرأس من الشعر، ويقوي الشعر الضعيف والباهت والهش، ويمنع تقصفه، ويحميه من التكسر، كما يمنح الشعر اللمعان والحيوية والنعومة، كذلك يساعد اكليل الجبل على تطويل الشعر بشكل سريع، وتزويده بالقوّة والتغذية المطلوبة، كما يعمل على تسريع عملية نمو الخصلات وبالتالي تكثيف الشعر بسبب خصائصه التي تساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتغذية البصيلات، وتحسين عملية تنفس بصيلات الشعر.

الطريقة:

قومي بغلي كوبين من الماء في وعاء عميق. أضيفي ملعقة كبيرة من اكليل الجبل واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، بعدها أطفئي النار وأضيفي ملعقة كبيرة من الزعتر. قومي بتصفية الخليط من شوائبه واتركيه حتى يبرد. ضعي الخليط على شعرك الجاف واتركيه على شعرك حتى اليوم التالي ثم اشطفيه.

ملاحظة: احفظي الخليط في وعاء محكم الغلق لضمان الاحتفاظ بخصائصه العلاجية عند الاستخدام مرة أخرى.



تونر للشعر من الأعشاب

تمتاز الأعشاب الطبيعية بفوائد جمّة للشعر

تُعدّ الأعشاب علاج شعبيّ تقليديّ لعلاج مشاكل الشعر، وتتمتّع بالعديد من الفوائد للشعر وذلك بفضل خصائص كل منها، وطريقته كالآتي:

قومي بغلي كوبين من الماء ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل، ملعقتين كبيرتين نجمة اليانسون، ملعقتين كبيرتين من عشبة الآس، واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق فقط. ارفعي الوعاء عن النار، غطيه جيداً واتركيه حتى تهدأ حرارته نهائياً، بعد ذلك صفيه وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح ثم ضعيه في زجاجة سبراي نظيفة واحتفظي بها في الثلاجة. رجّي الزجاجة جيداً قبل الاستعمال، ثم قسّمي الشعر لخصلات صغيرة ورشيها بتونر الأعشاب مع التركيز على فروة الرأس. دلّكي برفق لتنشيط فروة الرأس واتركيه حتى يجف دون الحاجة لغسله. كرّري تطبيق هذه الطريقة بشكل يومي.

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تونر للشعر من الشاي الأسود

يُفيد تونر الشاي الأسود في تقوية الشعر والحفاظ على صحته

يزيد الشاي الأسود من قوة الشعر وصحته، ويحتوي الشاي بأنواعه على مضادات للعدوى التي تحمي فروة الرأس من العدوى والحساسية، كما أنّه يُخلّص الشعر وفروة الرأس من القشرة والأعراض المصاحبة لها كالحكة، وله دور فعّال في إزالة الخلايا الميتة المتواجدة في الرأس والتي تمنع وصول الغذاء للشعر، وطريقته كالآتي:

قومي بغلي كوب من الماء، ثم أضيفي ملعقتين من الشاي الأسود. اتركيه على النار لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتصفيته، وانتظريه حتى يبرد في زجاجة بخاخ. طبّقي التونر على الشعر واتركيه لحوالي 20 دقيقة. اغسلي الشعر كالمعتاد.



فوائد استخدام تونر الشعر

تونر الشعر يغذي الشعر ويُكسبه لمعة طبيعية

يُبرز لون الشعر المصبوغ المرغوب به، وخاصةً مع تفتيح لون الشعر.

يسحب الألوان غير المحببة الفاقعة من الشعر بدايةً من الجذور ونهايةً بالأطراف.

يُخفف من الضوء الفاقع في لون الشعر المصبوغ.

يمنح الشعر لوناً متناغماً، ويُطفئ حدة الضوء الساطع غير المحبب في الشعر.

يُغلف الشعر، ويُكسبه لمعة طبيعية، ويُحافظ على استمراية اللون الجديد لمدّة أطول.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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