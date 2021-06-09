خبير علاقات زوجية: أغلب مشاكل السيدات تحل بجملة «عندك حق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال ياسر غلاب، خبير العلاقات الزوجية، إن السيدات لا تستطيعن التعبير عن مشكلاتهن بالشكل الصحيح، ولكن يعملن على تعميم المشاكل بشكل عام، لافتًا إلى أن معظم مشاكل السيدات تحل بكلمة «عندك حق».

السيدة تتغذى على العاطفة والكلمة الحلوة

وأضاف «غلاب»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أن السيدة تتغذى على العاطفة والكلمة الحلوة لذا يرى أن الرجل البخيل في مشاعر أكثر ضررًا على السيدة من البخيل في الجانب المادي.

الرجل يحتاج لسماع كلمة حلوة

وأوضح خبير العلاقات الزوجية، أن الرجل يحتاج إلى أن تتحدث معه زوجته بشكل جيد، وتقول كلام جيد، لكن النساء أكثر احتياجا لسماع الكلمات الحلوة من الرجال.

الطلاق فرصة للبدء من جديد.. ولكن بعد فترة

وأشار خبير العلاقات الزوجية، إلى أن السيدات يبحثن عن فرصة جديدة بعد الانفصال، ولكي تثبت لنفسها أنها لم تكن سيئة، مبينًا أن السيدة تحاول أن تسعد نفسها بعد الطلاق لكي تفرح، كما أنها تسعى للانتقام من الرجل الذي طلقها متابعا: «في ناس بتستني يجيلها حد ويتقدم عشان ترفضه فيحسوا إنهم رفضوا زي ما اترفضوا، ونصيحتي لأي واحد.. متتعرفش على حد إلا بعد سنة من الطلاق الرسمي ومتقربش الست من حد قريبها كان بيحبها قبل كده، والصاحبات ساعات بيبعدوا عن المطلقة وبيخافه منها».