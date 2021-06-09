الامارات | فيديو..طفل سوري يسحر زوار دمشق القديمة بصوته "ماودعوني"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..طفل سوري يسحر زوار دمشق القديمة بصوته "ماودعوني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بصوته الجميل وإحساسه المرهف،سحر الطفل السوري محمد نويران، المارة في دمشق القديمة، مقدما بصوته الشجي وأدائه المتقن، أغنية " ماودعوني" للفنان الراحل فؤاد غازي. وحقق فيدو الطفل انتشارا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي وحظي بإشادات واسعة.

يذكر أن الطفل محمد شارك في عدة مسابقات وحصل أخيرا على المركز الأول في مهرجان أغنية الطفل السوري.

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