قد يسبب آفات الرئة وفقدان الوزن.. اكتشاف متغير جديد وخطير لكورونا في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

حذر الباحثون في الهند من نوع جديد من الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا شديدة، تم اكتشاف متغير SARS-CoV-2 الجديد من قبل المعهد الوطني لعلم الفيروسات، من عينات تسلسل الجينوم التي تم جمعها من المسافرين الدوليين من المملكة المتحدة والبرازيل.

الخليج 365 يستعرض كل ما تريد معرفته عن المتغير الجديد لفيروس كورونا في الهند، وفقا لموقع timesofindia.

كيف تم اكتشاف المتغير

تم اكتشاف البديل B.1.1.28.2 الجديد من مسحات الأنف والحلق للمسافرين الدوليين، والتي تم تقييمها لاحقًا في نموذج الهامستر السوري، ومقارنتها مع البديل B.1. ، كشفت نتائج الدراسة أن البديل الجديد يمكن أن يسبب عدوى شديدة.

أعراض المتغير الجديد

على غرار فيروس كورونا الأصلي، يؤثر هذا البديل الجديد أيضًا على الجهاز التنفسي العلوي مما يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والحمى والسعال والدوخة، إلى جانب ذلك، فإن المتغير الجديد الذي تم اكتشافه من المسافرين الدوليين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن وتكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي وآفات الرئة والتهابات الرئة الشديدة.

ماذا يقترح الباحثون؟

بعد اكتشاف المتغير الجديد لفيروس كورونا، اقترح الباحثون أن النتائج تشير إلى ضرورة المراقبة الجينية وتوصيف متغيرات SARS-CoV-2، وأضافوا أن هذا من شأنه أن يساعد في فهم الفيروس.

هل يمكن للقاحات تحييد السلالة الجديدة؟

أكدت دراسة ما قبل الطباعة المنشورة عبر الإنترنت على bioRxiv أيضًا على الحاجة إلى فحص اللقاح لفعاليته ضد البديل الجديد للفيروس المعدي، ذكرت دراسة منفصلة أن جرعتين من لقاح Covaxin أظهر أنه يعزز الجسم المضاد والقدرة على تحييد القدرة ضد المتغير.