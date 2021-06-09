لماذا لا يجب تناول الماء المثلج في الصيف؟.. 7 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد تبدو المياه المثلجة جذابة للغاية خلال الصيف وتجعلنا نشعر بالانتعاش والتحسن، ولكن هل تعلم أن لها بعض الآثار الجانبية أيضًا؟.. هي كالتالي وفقا لموقعي "food.ndtv" و"lifealth".

1- تقيد الهضم:

الماء المثلج وحتى المشروبات الباردة تقيد الأوعية الدموية، وبالتالي تقيد الهضم، كما أنها تعيق العملية الطبيعية لامتصاص العناصر الغذائية أثناء الهضم.

أيضا يتم تحويل تركيز الجسم عن الهضم لأنه يحاول تنظيم درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الماء، ما قد يؤدي في الواقع إلى فقدان الماء ويجعلك تشعر بالجفاف.

2- التهاب الحلق:

يؤدي شرب الماء المثلج، خاصة بعد الأكل، إلى زيادة فرص إصابتك بالتهاب الحلق وانسداد الأنف وتراكم المخاط الزائد (الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي)، والذي يشكل الطبقة الواقية من الجهاز التنفسي، ومع ذلك، عندما يصاب الجهاز بالاحتقان، يصبح عرضة للعديد من الالتهابات الالتهابية.

3- يمنع تكسير الدهون:

يقول الخبراء أيضًا إذا كنت تشرب الماء المثلج بعد وجبتك مباشرة، فإن درجة الحرارة المبردة ستجمد الدهون من الأطعمة التي تناولتها للتو، ما يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون غير المرغوب فيها في جسمك.

4- يمكن أن تقلل من معدل ضربات القلب:

أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الماء البارد قد يلعب دورًا في خفض معدل ضربات القلب، ويفترض أن شرب الماء المثلج يحفز العصب القحفي العاشر، وهو جزء مهم من الجهاز العصبي الذاتي للجسم، وعندما تستهلك الماء البارد، فإن درجات حرارة الماء المنخفضة تحفز العصب على التسبب في انخفاض معدل ضربات القلب.

5- مشاكل التنفس:

إذا كنت تتناول الماء المثلج بانتظام، فقد تواجه مشاكل في الجهاز التنفسي حيث يمكن أن تسبب انسداد أنفك كما أنه يخلق العديد من مشاكل التنفس الأخرى التي تحتاج إلى العلاج، ولكن عندما تتناول أي شيء دافئ مثل الماء الدافئ والحساء، فهذا يساعدك على فتح مجرى التنفس والعمل بشكل أفضل.

6- يسبب الصداع النصفي:

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو عدوى الجيوب الأنفية الخطيرة، فلا يجب أن تتناول الماء المثلج بانتظام، حيث يؤدي ذلك إلى انسداد مجرى الأنف والجهاز التنفسي مما يؤدي تلقائيًا إلى حدوث ألم الصداع النصفي.

7- يقيد العناصر الغذائية للعمل في أجسامنا:

يحمل جسم الإنسان درجة حرارة 37 درجة، لذلك، عندما تتناول ماء أقل من درجة الحرارة هذه، يحتاج جسمك إلى مزيد من الطاقة لتنظيم درجة الحرارة هذه، علاوة على ذلك، إذا كنت تتناول الماء المثلج أثناء تناول أي وجبة، يبدأ جسمك في العمل على تنظيم الماء ولكن الجسم لا يستطيع العمل على العناصر الغذائية لأنه يهدر طاقته لتنظيم الماء.