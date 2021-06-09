أخيرا.. التوصل لعلاج يمنع الإصابة بالفطر الأسود: موجود في الأسواق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح شغل العالم حاليا هو كيفية تجنب أمراض الفطر الأسود، والأبيض والأصفر، وهي حالة مرضية تأتي عادة مصاحبة لانخفاض المناعة، وخلال جائحة فيروس كورونا المستجد تتطلب بعض بروتوكولات العلاج حول العالم أخذ الكورتيزون، وهو يقلل المناعة بشكل حاد فيسهل معه الإصابة بكافة الأمراض وتصبح الفطريات حتى البسيطة منها، تفتك بجسد المريض ويمكن أن تؤدي حتى للوفاة.

من هذا المنطلق بأدت الباحثتان المصريتان، وهما دكتورة منار محمد التباع، الباحثة ومدرس علم الأدوية والسموم بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات، وشقيقتها مرام مدرس الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب جامعة طنطا، بحثهما حول ضرورة إيجاد دواء بديل للكورتيزون، في علاج كورونا لأنه يقلل المناعة، ويصبا بسببه المريض بالفطريات.

قالت منار في تصريحات خاصة لـ«هن»، شارحة بحثها الذي خرج من «معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات»، «عملنا بحثين في الموضوع ده، ووجدنا أنزيما في الجسم لو تم تنشيطه بنسيطر على عاصفة الالتهابات المصاحبة لكورونا، ده كان الأول، أما البحث الثاني بدأنا نشوف الأدوية الموجودة في السوق، ممكن من خلال الميكرانيزم بتاعتها ينشط الإنزيم ده».

وبالفعل وجدا الشقيقتان منار ومرام، ما كانا يبحثان عنه، «لقينا دوا له مسميات تجارية كتير، ولكن مصرح به ومتداول من زمان، ده من خلاله ممكن تنشيط الأنزيم الموجود في الجسم اللي هيحارب كورونا ويحد من الالتهاب، وبالتالي ممكن تخفيف بروتوكولات العلاج، والدواء ده آمن جدا مع كبار السن ومرضى السكر والضغط وبديل آمن جدا للكورتيزون متوافق عليه من سنة 2011، وبيتسخدم لعلاج المرضى المصابين بالتهاب الشعب الهوائية فعلا».

وعن مميزات دوائها الجديد قالت دكتورة منار، «هو محتاج دراسة إكلينيكية عشان يتاخد لعلاج كورونا، لكن هو وبيتم وصفه بالفعل لمرضى التهابات الشعب الهوائية، وكان كل همي أشوف دواء بالفعل موجود عشان مياخدش وقت كبير في إنه يتاخد ضمن العلاج، وتبقى التجارب مع مرضى كورونا بس».

وأوضحت منار ما دار في بحثها العلمي، «كنا بندور على حاجة جوا الجسم ضد الفيروس، الفيروس اللي بيدخل على جانب الالتهابات وعشان اسيطر على ده، كان لازم أنشط الجانب التاني، وهو أنزيم جوا الجسم بيسيطر على الاتهابات، وعشان أنشطه على أرض الواقع لازم دوا يرجع التوازن جوا الجسم ولقينا في دواء معين كل المميزات، مش فاضل غير دراسات أكلنيكية على المرضى ومش هيبقى منه خطورة عايزين نشوفه في حالات الكورونا، هل بالفعل بديل الكورتيزنون وقوي ولا لأ».

وطرحت منار بدائل أيضا، موضحة إنه «في حلول تانية زي إني وممكن أديه مع الكورتيزون بس أقلل جرعة الكورتيزون، أو مش هدي كورتيزون لفترة طويلة، وبالتالي مش هيحصل انخفاض مناعة ولا هيظهر الفطر الأسود تاني».

وتابعت بأن الدراسات أثبتت أن هذا الدواء آمن بالفعل على مرضى السكر والضغط، وجرى تجريبه سريريا مع أدوية أخرى تؤخذ في بروتوكول علاج كورونا، مثل سيزورمايثون، ولم توجد له آثارا جانبية، «مشكلته الوحيدة اضطرابات في المعدة بنسب متفاوتة في المرضى، كمان مفيش تصريح لاتخدامه للأطفال، لازم دراسات على ده، إنما آمن للشباب والبنات والحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والقلب».