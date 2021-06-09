إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لـ حورية فرغلي: كان نفسي أقابلك من زمان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعيها بصورة تجمعها بالفنانة حورية فرغلي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ووجهت إيمي، رسالة إلى حورية فرغلي قائلة: «الجميلة حوريه فرغلي كان نفسي أقابلها من زمان علشان شايفه فيها الست القوية، هي فعلا قوية وجميلة بقلبها الأبيض اللي خلاها عدت بكل الظروف والأزمات دي».

وتابعت: «إيه القمر ده طول عمرك جميلة وقمر لو قدامك فرصه تدعم حد وتكون مصدر ثقته في نفسه بالكلمة الحلوة ماتترددش، علشان مش عارف كلامك بيفرق إزاي».

حورية فرغلي تخضع للعمليات الجراحية في أنفها

خضعت حورية فرغلي، لمجموعة عمليات جراحية لترميم أنفها وإعادته للشكل الطبيعي، وبعد معاناة طويلة بدأت تتحسن حالتها، إذ نشرت أول صورة لها بعد نجاح العملية التي خضعت لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت الفنانة حورية فرغلي 4 عمليات جراحية على مدار الشهرين، واستعان الفريق الطبي بعينة من غضروف القفص الصدري، ومن غضروف خلف الأذن لترميم شكل الأنف، وتعود «حورية» إلى مصر.

وتعتبر عمليات ترميم الأنف من العمليات المعقدة الدقيقة التي تحتاج إلى طبيب معالج يتمتع بالمهارة الشديدة، كما تتوقف العملية على مدى مهارة الطبيب في استخدام الخلايا والأنسجة.

وكان تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي تريند موقع البحث الشهير «جوجل» خلال الفترة الماضية، عقب كشفها عن تطورات تحسن حالتها الصحية في تصريحاتها الإعلامية الأخيرة، وأنها أصبحت قادرة على التنفس بشكل طبيعي وهي نائمة.

وشهدت الفترة الماضية أيضًا، عودة المياه لمجاريها من جديد بين الفنانة حورية فرغلي ووالدها الدكتور مدحت الفرغلي، عقب نشوب خلافات بينهما أدت لمقاطعته ابنته، وعدم السؤال عليها خلال الأزمات الكبيرة التي مرت بها الفنانة خلال الفترة الماضية.