تفاصيل طرد فتاة من كافيه بالتجمع.. كانت لابسة عباية ومدفعتش أكل بـ800 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل مزعجة حكتها فتاة عشرينية، قالت إنها ذهبت إلى إحدى كافيهات التجمع الخامس بمحافظة القاهرة لعمل اجتماع سريع مع صديقاتها، ولكنها فوجئت بالعاملين في الكافيه يطلبون منها الرحيل لأنها مرتدية «عباءة»، ورغم أنها ليست شعبية وإنما ملونة وكاجوال، إلا أن الكافيه قرر طردها أيضا، فتضامنت معها صديقاتها وخرجن معها من الكافيه، هكذا كانت رواية البلوجر «دينا حشيش»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليرد عليها الكافيه بعد ذلك، وفيما يلي تفاصيل طرد فتاة من كافيه.

تفاصيل طرد فتاة من كافيه

روت دينا حشيش تفاصيل طرد فتاة من كافيه، قائلة، «الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي بس أنا افتتحت الموسم بأول قصة أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع في كافيه الصبح، حد اقترح (...) هو كافيه شيشة بسيط بس محدث في شارع التسعين ومكلفين التشطيب ومزودين الأبانوس وعاملين ڤاليه فكروني بكافيهات كبيرة، وبدأنا الميتينج وكنا ٥ بنات كل واحدة فينا شكل.. البلوند، أنا، محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة متنوعة».

وأكملت حديثها، «احنا تيم كونتنت بنكتب 107 مليون فولوور وأحلى حاجة فينا إختلافنا لأن بنوصل لكل متابعينا مهما كانت خلفيتهم، وبعد ساعتين جت أخر بنت بدموع في عنيها من الإحراج وبتقولنا مش هقدر أحضر الإجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسه عباية! ودي مش أي واحدة في فريق الكونتنت، أنا بقولها أنا هتبناكي من كتر حبي وإعجابي بيها فرحت للمدير قولتله عيب عليك إحنا في 2021 وقدمت قوي حوارات الخوف من الاختلاف وبرضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك ولكن أنا مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم إحنا ساعة وماشيين».

وحاولت الفتاة إثناء مدير الكافيه لشهير، «ولازم السينس انت شايف ناس محترمة فعادي المكان فاضي أصلًا، يقولي في كاميرات والمدير هيلومني ومش مسموح بعباية ولا نقاب ولا شبشب أنا عمري في حياااااتي ما اتطردت من مكان ويوم ما يحصل يبقى في قهوة وأنا أصلا ما بشيش وجريوا ورانا في الشارع علشان ندفع تمن الاكل اللي ملحقناش ناكله وكامل زي ما هو وقولناله خلي مديرك يدفعه بعد المهانة دي، تطردني وأنا باكل وتقولي ادفعيكلنا وقفنا مع صاحبتنا وساندنا إختيارها في لبسها ومشينا كافيه تاني أشيك وأنضف وأغلى ولا إنسان بصلنا».

وأوضحت أن هناك كافيهات كبيرة تسمح بدخول كل فئات الفتيات، «ده كافيهات كتيرة جدا، بشوف فيهم محجبات.. مش عايزة أفاجئ الكافيه ده بس انتم بتوع شيشة مش بار ولا club فمشكلتك مع اللبس غير مفهومة ودي أخرت الإحداث، أتمنى من مدير الكافيه إن تشوفوا دكتور ممكن يساعدكم في حل مشاكلكم النفسية، العلاج النفسي مش عيب ده بينور وبيساعدنا نتقبل.. أما بالنسبة لمشكلتكم في الـmarketing والـ brand development ف دي الخطوة التانية، والسخرية أن مشغلين قرآن في المكان».

رد الكافيه على تفاصيل طرد فتاة

وردت صفحة الكافيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قبل غلقها، مؤكدا أنه يحترك جميع زبائنه، وطوال 9 سنوات لم يحدث خلاف مع أي عميل لديه، وإن ما قيل في تلك الواقعة منافي للحقيقة، وليس الحقيقة الكاملة، موضحا أن مجموعة الفتيات بالفعل ظلن بالكافيه لمدة ساعتين تقريبا قبل مغادرتهن.

وطلبت صفحة الكافيه من الشاكيات أن يكن أكثر مصداقية، موضحة أنهن انسحبن من الكافيه دون دفع فاتورة الحساب التي تخطت 800 جنيه، ورغم ذلك لم يتخذ الكافيه أي إجراء ضدهن، موضحة أن الكافيه بتواجد به محجبات باستمرار، والصور التي جرى تداولها يظهر فيها محجبات بالفعل ما ينفي ما جرى تداوله.

ولكن الفتاة التي ادعت طردها، أوضحت إن الكافيه طلب من إحدى الموجودات التي كانت ترتدي عباء الانصراف، وأوضح أنه يمنع دخول مرتديات النقاب والعباءات والقبقاب «الشبشب».