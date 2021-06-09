في ذكرى جلوس الملكة رانيا على العرش.. صور ومعلومات عن معشوقة العرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوليو هو شهر سعادتها، فقد تزوجت الملكة رانيا من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في 10 يونيو من عام 1993، وكانت حينها تبلغ من العمر 23 عاما، وفي مثل هذا اليوم، 9 يونيو 1999، وبعد وفاة والد الملك عبدالله وأصبح هذا اليوم هو عيد الجلوس، فنصب الملك عبدالله وكذلك زوجته الملكة رانيا، ملوكا على المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا آسرة للقلوب، بتقدمها في مملكتها يعشقها العرب أكثر، وفيما يلي لقطات وصورا من حياتها منذ دخولها العائلة الملكة، وحتى عيد تنصيبها الـ22.

معلومات عن الملكة رانيا ولقطات من حياتها

التقت الملكة رانيا زوجها الحالي في حفل عشاء في يناير 1993، وبعد أسبوعين أعلنا خطبتهما، وعقب 6 أشهر تمت مراسم الزفاف، في يونيو من العام نفسه.

ارتدت الملكة رانيا فستانا من اللون الأبيض، له أكمام قصيرة من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد وجابت به المملكة حينها.

مثلما خطفت الملكة رانيا قلب الملك عبدالله، خطفت قلب شعبها أيضا، جال العروسان في شوارع عمّان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب.

تبلغ الملكة رانيا من العمر 50 عاما، بينما الملك عبدالله من العمر 59 عاما.

أنجبت منه 4 من الأبناء هم الأمير الحسين، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى، الأمير هاشم، وولي العهد هو الأمير حسين.

والملكة رانيا اسمها بالكامل هو رانيا فيصل صدقي الياسين، ولدت في 31 أغسطس 1970.

ولدت الملكة رانيا في الكويت لأسرة أردنية من أصل فلسطيني من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية من عائلة الياسين وأمها إلهام، ربة منزل، من عائلة راسخ من نابلس.

حصلت الملكة رانيا على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 1991.

هي ناشطة في مجال تعليم الاطفال، وتمكين المرأة.

الملكة رانيا واحدة من أقوى 100 سيدة في العالم.

تحاول دوما تمكين المرأة، والمجتمع، ولها العديد من النشاطات المحلية والعالمية.

تركز دوما على تعليم الأاطفال والشباب والمرأة، وتريد النهوض بالأردن في هذا المجال.

حصلت الملكة رانيا على العديد من الجوائز والأوسمة من أهما، جائزة رئاسة الفيفا عام 2009، وسام الصليب الأعظم لفرسان شارل الثالث، وسام الصليب الأعظم الخاص من درجة استحقاق لجمهورية ألمانيا الاتحادية، جائزة الإعلام الألمانية، وسام الصليب الأكبر لرهبانية إيزابيلا الكاثوليكية، نيشان الاستحقاق للجمهورية الإيطالية من رتبة الصليب الأعظم، النجمة العظمى لوسام الشرف للخدمات المقدمة لجمهورية النمسا، وسام الحسين بن علي، وسام أسد هولندا.