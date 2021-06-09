الامارات | بالفيديو..وحيد قرن يعزف على البيانو في عيد ميلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..وحيد قرن يعزف على البيانو في عيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بطريقته الخاصة، احتفل وحيد قرن في حديقة حيوان دنفر بعيد ميلاده الـ12 بأداء أغنية عزفها على البيانو باستخدام شفته العليا.

وكتبت الحديقة مهنئة وحيد القرن عبر حسابها على تويتر:«عيد ميلاد سعيد»، مشيرة إلى أنه بلغ مؤخراً 12 عاماً، وعزف على البيانو خلال الاحتفال، مرفقة التهنئة بمقطع فيديو طريف لـ«الوحيد» وهو يستمتع بالعزف على البيانو الصغير.

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