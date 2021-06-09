الامارات | رسالة من تلميذة لمدرسها تثير جدلا واسعا في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من تلميذة لمدرسها تثير جدلا واسعا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت رسالة وجهتها تلميذة مصرية لمعلمها خلال امتحان اللغة الإنجليزية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين متعاطف ومؤيد ومعارض للرسالة ومنطقها.

وجاء في الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع في مصر وأثارت تعاطفا كبيرا مع طالبة الشهادة الإعدادية : "بالله عليك نجحني والله العظيم أمي ممكن تروح فيها، عارفة والله إني مذاكرتش كويس في الإنجليزي، بس والله العظيم هخليها تدعيلك وأمي دعواتها مستجابة، والمصحف، نجحني

وحياة أغلى حاجة عندك، وهخلي تيتا كمان تدعيلك، أبوس إيدك نجحني وحياة أغلى حاجة عنك وحياة النبي لتنجحني وتعتبرني بنتك هموت والله لو منجحتش".

وجاءت معظم التعليقات: "نجحوها وخلاص يعنى هي جت عليها"، كما أثارت الرسالة تعاطف الطلاب أيضا مع زميلتهم.

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