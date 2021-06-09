إطلالات اليوم: رانيا يوسف بالبيبي بلو.. وسيرين عبد النور ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- أنغام:

طلت الفنانة أنغام بفستان باللونين الكافيه والأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- سيرين عبد النور:

وتألقت الفنانة سيرين عبد النور بفستان باللون الأبيض، تميز بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

- هيدي كرم:

وارتدت الفنانة هيدي كرم فستانا باللون الأخضر، بقصة الكب، مزينا بالتطريزات من الأمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون البيبي بلو، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البني وقبعة باللون الكافيه، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- هنا الزاهد:

كما ارتدت الفنانة هنا الزاهد فستان متعدد الألوان، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- هاجر أحمد:

وارتدت الفنانة هاجر أحمد فستانا طويلا باللون الرصاصي، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدل على الجانبين، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق، وخاتم.

- مي عمر:

كما طلت الفنانة مي عمر ببدلة باللون البينك، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق، إضافة إلى نظارة شمسية وساعة يد.

- لقاء الخميسي:

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي شميز قصير فوق الركبة باللون الأبيض، وبمكياج قوي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها مرفوعا لأعلى، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور.

- ريا أبي راشد:

وتألقت الفنانة ريا أبي راشد فستان قصير فوق الركبة متعدد الألوان، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- كارولين عزمي:

وارتدت الفنانة كارولين عزمي كارديجان باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب باللون الأحمر مع بنطلون جينز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.