دراسة: الإفراط في تناول القهوة يشكل خطورة على البصر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة للكثيرين، ويستهلك البعض كميات كبيرة منها دون النظر إلى خطورة ذلك على الصحة، نتيجة الإفراط في شرب القهوة.

وأوضحت الدراسة التي أجراها مجموعة من العلماء الأمريكيين، أن استهلاك كميات مفرطة من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما أكثر بـ 3 أضعاف لدى من يعانون من ارتفاع ضغط العين.

دراسة توضح خطورة الإفراط في تناول القهوة

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 120 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 39 و73 عامًا، وأشار المشرفون على الدراسة إلى عدد المشروبات المحتوية على الكافيين التي يشربونها يوميا، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الكافيين التي تناولوها وفي أي حصص.

واثبتت الدراسة أن ربع المتطوعين ممن لديهم أعلى قابلية وراثية للإصابة، ارتفع لديهم خطر الإصابة بالجلوكوما أو ما يعرف بـ المياه الزرقاء، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت الدراسة، أن استهلاك أكثر من 480 مللي جراما من القهوة يوميا ما يعادل تقريبا أربعة أكواب من القهوة ساهم في ضغط العين بمقدار 0.35 ملم من الزئبق، مع وجود مخاطر وراثية عالية، وأن استهلاك حوالي 3 أكواب من القهوة يوميا زاد من خطر الإصابة بالجلوكوما بنسبة 3.9 مرة مقارنة بأولئك الذين شربوا القليل من الكافيين أو بدون كافيين.

حقائق خاطئة حول تناول القهوة

القهوة السريعة لا تحمل فوائد صحية

يعتقد البعض أن القهوة السريعة وبسبب طريقة معالجتها تفقد المركبات الطبيعية المفيدة للقهوة، لكن تعتبر هذه المعلومة خاطئة فالقهوة مرتبطة بإمدادات وفيرة من مضادات الأكسدة.

مرضى السكر لا يمكنهم تناول القهوة

أظهرت العديد من الدراسات أن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تتناسب مع تناول القهوة إذ تبين أن سكر الدم ينخفض بنسبة 7%، بعد تناول فنجان قهوة بشكل يومي، ولكن يجب الحذر من إضافة السكريات والمحليات الصناعية إلى فنجان القهوة، وبذلك يثبت خطأ مقولة أن مرضى السكر لا يتناولون القهوة.