المتحدثة باسم مسابقة ملكة جمال الشرقية: نراعي اختيار حلاوة الروح والطيبة والجدعنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت محافظة الشرقية، خلال الساعات الماضية، فعاليات تتويج لقب ملكة جمال المحافظة، لفتاة تدعى شيري الحناوي، والتي حصدت اللقب لعام 2021، لتعد بذلك الثالثة في تاريخ المحافظة التي تحصده، بعد مسابقتي عام 2019 و2020.

في عام 2019 قررت مجموعة من الفتيات بمحافظة الشرقية، تأسيس حفل سنوي لمسابقة بعنوان «ملكة جمال الشرقية» وتشهد الطابع التقليدي لمسابقات ملكات الجمال من اللجوء للتقديم من خلال شروط المسابقة حتى ارتداء الفائزة التاج الخاص بلقب في النهاية وبحضور عدد من المدعوين والصحفيين في كل عام.

تغيير لافت حدث خلال هذا الموسم من حفل مسابقة « ملكة جمال الشرقية» حسب المهندسة هاجر رمضان المتحدثة باسم المسابقة، حيث أكدت أن الحفل أدخل عليه بعض التعديلات من اختيار قاعة أكبر نظرًا للحضور الكبير الذي شهده هذا العام قائلة: «العدد زاد عن السابق وأحدث بعض اللخبطة لكن القاعة التي تم اختيارها لهذا العام أوبن أير، وكان هناك أشخاص متخصصين يقومون بقياس درجة حرارة الأشخاص ويمنعون دخول أي شخص تزيد درجة حرارته على الطبيعي ولا يوجد أي مكان مغلق والتهوية جيدة والتزمنا بجميع الإجراءات الاحترازية».

وقالت المتحدثة باسم المسابقة خلال تصريحات خاصة لـ«هن»: «لا يوجد أي مشكلة واجهتنا في التنظيم إلا أن هناك زيادة في العدد بوجود صحفيين بشكل كبير وقت التتويج، وكانوا يسعون لأخذ لقطات مع الفائزة شيري الحناوي، ونحن منظمو المسابقة بصدد مناقشة للخروج بحل لهذه المشكلة بحيث أن عدد الصحفيين يقتصر في التنظيم القادم على المدعوين منهم فقط لنتفادى التزاحم».

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وأضافت: «من المعروف عن سيدات الشرقية طباع الكرم والطيبة والجدعنة والروح الحلوة وهذه الأشياء هي التي نبحث عنها عند إعطاء اللقب فجمال الشكل ليس مقياسا عاما للجمال، هناك أشياء أهم بكثير من الجمال الظاهري، وعلى هذا الأساس تم اختيار صاحبة لقب «ملكة جمال الشرقية لعام 2021» وهي شيري الحناوي الفتاة التي تعرف بجمالها وروحها الحلوة والجميع يحبونها في الشرقية، وهي معروفة على المستوى المهني والعام والخيري وهو مقياس أهم بكثير من الجمال».