10 طرق لشد بشرتك بعد فقدان الوزن أو الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تتمتع النساء اللواتي يمارسن الرياضة لمدة ساعتين على الأقل أسبوعيًا أثناء الحمل بفرصة أكبر للعودة إلى وزنهن الطبيعي بسرعة، لكن في بعض الأحيان لا يكفي هذا لرؤية بشرتك مشدودة مرة أخرى كما كانت.

وباتباع نصائح الخبراء، يكون لديك فرصة أفضل لإعادة بشرتك إلى طبيعتها وثباتها مرة أخرى، ونرغب في هذا التقرير مشاركة النصائح المهنية معك حول كيفية شد جلد بطنك، وذلك بحسب "brightside".

1- الحفاظ على غرفة نومك باردة:

قد يكون هذا الأمر غريبا وغير متوقع، ولكن عليك أن تبدأين بتحسين نومك، لأنها تؤثر على صحتك وبشرتك، هناك 4 أشياء رئيسية يجب أن تعرفها:

- يجب أن تكون غرفة نومك مظلمة قدر الإمكان.

- أن تكون باردة، وأفضل درجة حرارة هي 18.3 درجة مئوية.

- إذا كنت تشعر بالبرد، فمن الأفضل استخدام المزيد من البطانيات بدلاً من جعل المكيف يعمل بجهد أكبر.

- لا تتناولين وجبات كبيرة قبل ساعتين من النوم.

2- استخدم الكريمات التي تحتوي على الريتينويد:

يمكن أن تساعد كريمات شد البشرة في جعل بشرتك تبدو أصغر سنًا، لكن لا تنس أنك تحتاجين إلى وضعها باستمرار لجعل التأثير تراكميًا.

ويقترح الأطباء استخدام كريم ريتينويد لشد الجلد، وتشمل مشتقاته فيتامين أ، الذي يزيد من نضج خلايا الجلد ودورانها.

3- امشِ لمدة 20 دقيقة يوميا:

البقاء نشطة مفيد لمزاجك ورفاهيتك بشكل عام، يحافظ على معدل الأيض مرتفعًا ويشبع خلاياك بالأكسجين، نتيجة لذلك، يتحسن شكل بشرتك، وينصح الأطباء بالمشي كل يوم لمدة 20 دقيقة.

4- قومي بالتدليك بزيت اللوز:

بصرف النظر عن الجلد الجاف المهدئ، يمكن لزيت اللوز أن يحسن لون البشرة، استخدميه لتدليك البطن لمضاعفة التأثير، ويمكنك أيضًا استخدام كريمات التشديد أثناء وضعه، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن التدليك المنتظم باستخدام أداة تدليك تتأرجح يتم تشغيلها يدويًا كان له آثار إيجابية،

الطريقة: استلق على ظهرك وقومي بتدفئة يديك، ثم ضع الزيت أو الكريم، واستخدمي راحة يدك لتدليك بطنك بالكامل في اتجاه عقارب الساعة عدة مرات، ثم قومي بتدليك خط الوسط لبطنك، افعلي نفس الحركات على اليسار ثم على الجانب الأيمن من البطن، ثم استمري في التدليك بالضغط اللطيف وداخلي دائرة للخارج من السرة في اتجاه عقارب الساعة، استمري في التدليك لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

5- لفي بطنك بالكيس الحراري:

إذا كنتي تستخدمين لفافًا للجسم في المنزل، فتأكدي من شرب كمية كافية من الماء، خاصة أثناء ممارسة الرياضة، واتبعي جميع التعليمات ولا تستخدم الغلاف لفترة أطول مما هو مقدر له، يمكنك وضع اللفائف لمدة 30-90 دقيقة مع كريمات أو مستحضرات ترطيب البشرة.

6- حافظي على فحص الكوليسترول والكورتيزول:

من الأفضل دائمًا فحص مستوى الكوليسترول لديكي لأنه عندما يتباطأ، يبدأ حاجز الدهون في التفتت ويفقد الجلد الرطوبة بشكل أسرع.

وتحتاج بشرتك إلى البقاء رطبة حتى تصبح أكثر تماسكًا، انتبهي أيضًا إلى مستوى الكورتيزول لديك لأنه يمكن أن يُظهر مدى توترك، وهناك أدلة على أن المستويات العالية من الكورتيزول يمكن أن تسبب ترقق وضعف الجلد.

7- تناول البروتين الخالي من الدهون مرة يوميا:

يوصي الخبراء بتناول حصتين من الفاكهة ووجبتين من الخضار و0.75 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، يجب أن تتناسب حصة البروتين مع راحة يدك، وهي حصة واحدة تقريبًا.

8- عمل اسكراب القهوة:

يقترح المتخصصون أن تدليك القهوة يمكن أن يساعد في التصريف اللمفاوي وتمدد أنسجة الجلد حتى يصبح جلدك أكثر مرونة، ويحسن مظهر السيلوليت، إذا قمت بدمجه مع الريتينول والكارنيتين، فإن الكافيين يزيد من سمك الطبقة العليا من الجلد.

لا تخلطي أبدًا مع القهوة المطحونة المستخدمة من قبل في المقشر لأنها تعرضت للتلف بالفعل، وتأكدي من وضعها تقليدية وليست منزوعة الكافيين، افركيه مرة أو مرتين في الأسبوع حسب نوع بشرتك.

9- انتبهي إلى لون البول:

اشربي حوالي 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا، وبعد استخدام المرحاض لا تنسى أن تتحقق من لون البول، عادة يجب أن يكون أصفر باهت طوال اليوم، أما إذا كان لونه أصفر داكن، فأنتي بحاجة إلى شرب المزيد من الماء.

10- لا تستخدمي أنظمة غذائية قاسية:

من خلال تعذيب نفسك بنظام غذائي صارم، لن تتمكن من شد بشرتك مرة أخرى، حيث يحتاج الجسم إلى التغذية، بما في ذلك الدهون الصحية، يقول الخبراء إن الوجبات الغذائية القاسية يمكن أن يكون ضارًا لبشرتك.