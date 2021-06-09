آخر ما دونه الكاتب الراحل أحمد مدحت عن أمه: وحشتني جدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيم الحزن على عدد كبير من أصدقاء ومتابعي الكاتب الشاب أحمد مدحت، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رحيله متأثرًا بفيروس كورونا المستجد تاركًا الدهشة والحزن لسان حال خطيبته آية، وأسرته وأكثر من 800 ألف متابع له عبر حسابه بموقع «فيس بوك».

وكان الكاتب الراحل قد دون على صفحته الشخصية رسائل اشتياق إلى والدته المتوفية، قبل أن يلحق بها حيث رحلت في عام 2020، وأعلنت خطيبته آية عبر صفحتها بموقع فيس بوك قائلة: «والدة أحمد مدحت في ذمة الله نسألكم الدعاء».

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وكان آخر ما دونه الكاتب أحمد مدحت عن والدته وأسرته: «أمي اتجوزت أبويا وهو موظف بسيط، مفيش معاه ولا جنيه غير مرتبه، ودلوقتي بعد 35 سنة جواز، أبويا على المعاش، بعد ما خرج من الشغل بدرجة وكيل وزارة، وعايشين في بيت ملكنا، وحالتنا المادية كويسة ومستورة والحمد لله».

وأضاف: «أمي ست أصيلة، أصيلة أوي، من النوع اللي بتسمع عنه في الحكايات ده، بس صبرت ونالت، شالت أبويا في سنين شبابهم واستحملت وهي راضية ومبسوطة، ودلوقتي أبويا هو اللي شايلها وهما كبار، في ظروف مرضها، والحمد لله أيام الفقر راحت».

كما تحدث عن طموحه وأيام معاناة أسرته قائلًا: «أول ما عرفتها، كنت في حالة وحشة جدًا، على كل المستويات، لسه في بداية الطريق، معيش غير حلم، مفيش شغل ولا بنشر في مكان كبير، حتى الفولورز على فيسبوك مفيش، كنت كل اللي أملكه طموحي، مكنش معايا فلوس غير اللي تخلينا نقعد على قهوة الشاي فيها ب 2 جنيه، مكنش معايا فلوس تخليني أوديها حفلات ولا سينما ولا نقعد في كافيهات غالية».

وفي ذكرى وفاتها العام الماضي دون على صفحته «أمي وحشتني جدًا».