«سندريلا».. دكتورة موتوسيكلات تخطط لفتح مركز تصليح للسيدات فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فيه طاقة إيجابية أول لما بنزل من البيت وتشجيع، ومحدش بيزنق عليا في الإسكوتر لكن بيزقوا عليا في العربية»، بهذه الجملة بدأت «سندريلا» حكايتها مع قيادة «الاسكوتر» والتي بدأت عام 2017، مشيرة إلى أنها أسست مدرسة لتعليم الفتيات والرجال، قيادة «الاسكوتر»، خاصة أن عددا كبيرا يشتكي من عدم وجود مدرسة متخصصة لتعليم قيادته في مصر.

وذكرت «سندريلا»، في برنامج «السفيرة عزيزة » المذاع على فضائية «dmc»، أنها لم تتوقع أن يحقق الأمر نجاحا كبيرًا في وقت صغير، حيث علمت 9 أفراد في أول شهر فقط، مشيرة إلى أنها تحب لقب «دكتورة موتوسيكلات» لأن كل موتوسيكل كالشخص المريض ويحتاج تعاملا معينا معه، لافتة إلى أنها علمت الأشخاص تغيير زيت الماتور والفتيس بدون مقابل من أجل أن يحافظ قائد «الاسكوتر» عليه، مشيرة إلى أن الأمر في بدايته كان صعبا عليها، ولكنها تحب مجال الموتوسيكلات وهذا ما دفعها إلى الاستمرار.

وأوضحت أنها تريد أن تتخصص صيانة «الاسكوترات» الخاصة بالسيدات مجانا، لأن الكثير من السيدات تذهبن إلى الميكانيكي، والذي لا يصلح دراجاتها على أكمل وجه، مبينة أنها تطمح إلى إنشاء مركز صيانة يضم البنات فقط، من أجل تقديم الخدمات للسيدات فقط، لأن الرجال أقدر على التعامل مع أعطال الدراجات والسيارات، ولكن هذا المجال جديد على السيدات، ويجب أن يتعلمن تصليح بعض الأشياء من أجل الحفاظ على أمنهن.