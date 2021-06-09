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الامارات | صحة.. قيادة السيارة قد تشكل خطراً على المسنين

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شتوتغارت ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. قيادة السيارة قد تشكل خطراً على المسنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء في الهيئة الألمانية للفحص الفني إن «قيادة السيارة قد تشكل خطراً على المسنين ومستخدمي الطريق الآخرين».

وأوضح الخبراء الألمان أن «اللياقة البدنية اللازمة لعمليات القيادة كالالتفات وسرعة رد الفعل، وغيرها، تقل مع التقدم في العمر، بسبب تدهور حالة الجسم وانخفاض الأداء العام، مع ضعف النظر والسمع والقدرة على الحركة بشكل عام».

ويزداد الأمر صعوبة مع انخفاض التركيز والانتباه، وبفعل الآثار الجانبية للأدوية، التي يتناولها المُسن لعلاج بعض الأمراض، ما يجعل الجلوس خلف المقود أمراً صعباً.

ومن العلامات التي تشير إلى عدم صلاحية قيادة الشخص للسيارة بسبب السن، تكرار أخطاء كبيرة أثناء القيادة، وردة فعله المتأخرة، والشعور بمشكلات نفسية على الطريق، كالضيق والانزعاج وعدم الصبر من السائقين الآخرين.

• الآثار الجانبية للأدوية قد تجعل الجلوس خلف المقود أمراً صعباً.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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