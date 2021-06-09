الامارات | صحة.. علامات تنذر بالتهاب المثانة لدى الطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. علامات تنذر بالتهاب المثانة لدى الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «إلتيرن» أنه يمكن الاستدلال على إصابة الصغار بالتهاب المثانة، من خلال ملاحظة بعض العلامات، مثل الرغبة الملحة في التبول، والتبول بشكل متكرر، والشعور بألم أثناء التبول، وتغير لون البول، مع الشعور بضغط في أسفل منطقة الحوض.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن هذا الالتهاب غالباً ما يرجع إلى عدوى بكتيرية، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، لأنه في حال عدم العلاج سيهاجم الالتهاب الكلى، ويلحق بها أضراراً جسيمة.

ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية، إلى جانب الإكثار من السوائل.

• في حال عدم العلاج سيهاجم الالتهاب الكلى، ويلحق بها أضراراً.

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