الامارات | السيمفونية الأرمنية في «دبي أوبرا».. رحلة من الروائع

شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونية الأرمنية في «دبي أوبرا».. رحلة من الروائع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم أوركسترا السيمفونية الأرمنية بقيادة المدير الفني والقائد الرئيسي سيرجي سمباتيان عرضها الخاص على خشبة مسرح دبي أوبرا في 19 و20 يونيو الجاري.

وتُقدّم مجموعة SAMIT Event Group، بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة ودبي أوبرا، الدورة الأولى من تاريخ الموسيقى الكلاسيكية: مهرجان «الشرق الأوسط السيمفوني»، الذي يهدف إلى تحديد محاور ثقافية جديدة وتقديم ثقافة الموسيقى الكلاسيكية إلى أنحاء العالم كافة. كما ستضمّ العروض التي تحمل عنوان «رحلة من الروائع الموسيقية» نخبة من العازفين الفائزين بالجائزة الأولى في مسابقة الملكة إليزابيث المرموقة. وسيتصدّر الحفل الافتتاحي لمهرجان «الشرق الأوسط السيمفوني» ضيف الشرف جوزيف كاليجا، وهو واحد من أكثر نجوم التينور نجاحاً في العالم، ويلقّب بصاحب «الصوت الذهبي» لهذا الجيل. كما تمّ ترشيحه لجائزة «غرامي» الموسيقية ضمن أعمال شركة «ديكا كلاسيكس»، والتي أصدر من خلالها خمسة ألبومات فردية. وستؤدي أوركسترا السيمفونية الأرمنية جميع الحفلات الموسيقية لمهرجان «الشرق الأوسط السيمفوني» تحت إشراف قائد الأوركسترا الشهير سيرجي سمباتيان، الذي يسلط الضوء على أهمية إنشاء مجموعات متناغمة من الأعمال لمختلف المؤلفين الموسيقيين، والحاجة الملحّة إلى شحذ الذخيرة الموسيقية بمقطوعات حديثة وجذّابة.

• يشارك جوزيف كاليجا وهو واحد من أكثر نجوم التينور نجاحاً في العالم.

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