الامارات | أنشطة صيفية حافلة بالمرح على شاطئ «دبي للسيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة صيفية حافلة بالمرح على شاطئ «دبي للسيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي دبي للسيدات مجموعة متنوعة من الأنشطة المليئة بالمرح والمغامرات خلال موسم الصيف، تحت شعار «حَلِّقي بعيداً مع نادي دبي للسيدات»، تلبي احتياجات الكبار والصغار معاً نحو تمضية أوقات سعيدة ومفيدة في أجواء اجتماعية ممتعة وبيئة صحية وآمنة.

وقالت مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، المها البستكي: «يحرص النادي باستمرار على إطلاق مبادرات نوعية للأعضاء والزائرات، تواكب رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، لدعم الصحة البدنية والذهنية للمرأة والطفل معاً، من خلال أنشطة وفعاليات مبتكرة وخدمات عالية المستوى، ترسخ مكانة النادي وجهةً للمرأة السعيدة، وهو ما نعمل على توفيره في صيف 2021».

وأضافت أن «النادي سيسعد زائراته بتقديم تجربة نوعية في أجواء عائلية تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بهذه الباقة، من الأنشطة الرياضية والفنية والمغامرات الآمنة، التي تتضمنها حملتنا لهذا العام».

وأوضحت المها البستكي أن رائدات النادي سيتمكّن من الاستمتاع بعطلة صيفية محلية رائعة، مع فرصة الاسترخاء والسباحة، وسط أجواء من الخصوصية يوفرها الشاطئ الوحيد في دبي المخصص للسيدات فقط، وبالإضافة إلى هذه الخدمات المعتادة في النادي، ستتمكن الأعضاء والزائرات من الاستمتاع أيضاً بمجموعة واسعة من الأنشطة الجديدة التي ينظمها النادي، بما فيها ركوب الأمواج بالطائرات الورقية الكبيرة، وقوارب التنين، وكرة التنس الشاطئية، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وتابعت المها البستكي: «سعداء بإطلاق هذه الأنشطة المتنوعة بالتزامن مع مرور عام على افتتاح مركز اللياقة البدنية الجديد في النادي، كما أننا ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وصحية تمكنهن من الاستمتاع بتمضية أوقات سعيدة ومفيدة ضمن تجربة صيفية لا تُنسى، مع التزامنا بمراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، حفاظاً على سلامة الزائرات والموظفات والمجتمع بشكل عام».

• تجربة في أجواء عائلية تتيح فرصة الاستمتاع بفعاليات متنوعة ومغامرات.

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