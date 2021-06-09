الامارات | صحة.. طبيبة تحذّر النساء الأصغر عمراً: لستن محميات من أمراض القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. طبيبة تحذّر النساء الأصغر عمراً: لستن محميات من أمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت استشارية أمراض قلب النساء من أمراض القلب والأوعية الدموية، التي كانت مشكلة شائعة بين النساء بعد انقطاع الطمث (فيما بين 45 و55 عاماً)، إذ إن معدل الإصابات آخذ في الارتفاع الآن لدى المريضات الأصغر سناً، عازية السبب في ذلك إلى حد كبير إلى اتباع نمط حياة غير صحي.

وقالت استشارية أمراض القلب في معهد القلب والأوعية الدموية بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتورة ديمة قريني، إن «عوامل الخطر الرئيسة لأمراض القلب تتمثل في داء السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتدخين وزيادة الوزن وتاريخ العائلة مع مشكلات القلب».

وأضافت: «ساد اعتقاد في السابق أن النساء محميات من أمراض القلب، في فترة ما قبل انقطاع الطمث، بسبب الآثار المفيدة للاستروجين على الشرايين والكوليسترول».

نضوب الهرمون

تابعت الدكتورة ديمة: «عندما ينضب هرمون الاستروجين في حالة ما بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية، وبالتالي يمكن أن يحدث انسداد للشرايين. وتُصاب النساء بالنوبات القلبية التقليدية الناتجة عن تكوُّن اللويحات وتَمزُّق شرايين القلب بعد انقطاع الطمث غالباً، غير أننا نشهد في مستشفانا زيادةً كذلك في عوامل الخطر وأمراض القلب، لدى النساء قبل انقطاع الطمث، وهذا أمر يعكس اتجاهاً لشيوع هذه النوبات بين النساء عالمياً».

وأوضحت: «النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث معرضات الآن لخطر الإصابة بأمراض القلب، بسبب ارتفاع معدل الإصابة بداء السكري وارتفاع الكوليسترول والسمنة، وحالات الحمل المعقدة الشائعة بين هذه الفئة. كما أنهن معرضات لخطر الإصابة بالنوبات القلبية بسبب أمراض أقل شيوعاً، مثل تمزق شرايين القلب، أو بسبب التسلُّخ التلقائي للشريان التاجي».

وأشارت إلى أن العديد من النساء مازلن غير مدركات لعوامل الخطر هذه، ولهذا السبب يستغرق تشخيص أمراض القلب لدى النساء وقتاً أطول، مقارنةً بالرجال، والمرأة التي تتعرض لنوبة قلبية تكون أكثر عُرضةً للوفاة من الرجال.

سُبل الوقاية

للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تنصح استشارية أمراض القلب النساء بالإقلال من تناول الأطعمة المعالجة اصطناعياً، مع اتباع النظام الغذائي الشائع بين شعوب البحر المتوسط، وهو نظام غني بالخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة، مثل زيت الزيتون. ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الأنشطة البدنية بشكل معتدل إلى مكثف لمدة 150 دقيقة أسبوعياً، فضلاً عن الإقلاع عن التدخين.

الدكتورة ديمة قريني:

• «اتباع نمط حياة غير صحي مسؤول إلى حد كبير عن زيادة الإصابات بأمراض القلب».

ضررها أكثر من نفعها

قالت استشارية أمراض القلب في معهد القلب والأوعية الدموية بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتورة ديمة قريني، إنه «يتعين على النساء تجنّب الحميات التي يروّج لها من حين إلى حين، لأن ضررها أكثر من نفعها، لأنها حميات غير مستدامة، وربما تحد من استفادة الجسم بالعناصر الغذائية الرئيسة. وهذا يمكن أن يسبب نقصاً حاداً في الطاقة وضعفاً في العضلات وأوجه قصور أخرى. كما أن اتباع نظام (اليويو) الغذائي، ربما يؤدي إلى نتائج سيئة تؤثر في القلب والأوعية الدموية».

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