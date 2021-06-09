الامارات | اكتشاف ديناصور بطول ملعب كرة سلة

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف ديناصور بطول ملعب كرة سلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد علماء اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات من أكبر الفصائل المكتشفة في العالم، بعد أكثر من 10 أعوام على اكتشاف رعاة عظام الحيوان للمرة الأولى.

وذكرت ورقة بحثية، نُشرت أول من أمس، أن الديناصور، وهو من فصيلة سوروبود، عاش في العصر الطباشيري قبل ما بين 92 مليوناً و96 مليون عام، عندما كانت أستراليا متصلة بالقارة القطبية الجنوبية.

ووفقاً لتقديرات علماء الحفريات، يبلغ ارتفاع الديناصور بين خمسة وستة أمتار ونصف المتر، بينما يراوح طوله بين 25 و30 متراً، ما يعني أنه بطول ملعب كرة سلة، وبارتفاع مبنى من طابقين.

وهذا يعني أن الفصيلة المكتشفة حديثاً أكبر فصائل الديناصورات المتكشفة في أستراليا على الإطلاق، ومن أكبر خمس فصائل مكتشفة في العالم، تشمل أيضاً التيتانوصور التي سبق أن اكتشفت في أميركا الجنوبية فحسب.

وقال أمين متحف كوينزلاند وعالم الحفريات، سكوت هوكنل، إن «هذه الاكتشافات مجرد قمة الجبل الجليدي».

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