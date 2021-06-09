الامارات | «إمارات إف إم» تحصد جائزة العويس للإبداع

شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارات إف إم» تحصد جائزة العويس للإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاز برنامج «برزة رمضانية» الذي بثته إذاعة «إمارات إف إم» المركز الأول كأفضل برنامج إذاعي ثقافي ضمن جائزة العويس للإبداع في دورتها الـ27، والتي تأسست لتشجيع الباحثين الإماراتيين على خدمة قضايا التنمية وإبراز المواهب المتعددة في البحث والابتكار العلمي والأدبي والفني. واستضاف برنامج «برزة رمضانية» الذي عرض في شهر رمضان الماضي عدداً من الشخصيات المحلية وكبار المواطنين ممن كان لهم دور بارز في تاريخ الدولة، لإلقاء الضوء على مواقف رمضانية وأحداث في حياة ضيوفه كانت لها بصمة إيجابية في المجتمع، وهو من إعداد وتقديم حارب السويدي، والتنسيق الفني ثروت مصطفى، ومن إخراج يعقوب الروسي.

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