الارشيف / لايف ستايل

الامارات | «إمارات إف إم» تحصد جائزة العويس للإبداع

0 نشر
أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارات إف إم» تحصد جائزة العويس للإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاز برنامج «برزة رمضانية» الذي بثته إذاعة «إمارات إف إم» المركز الأول كأفضل برنامج إذاعي ثقافي ضمن جائزة العويس للإبداع في دورتها الـ27، والتي تأسست لتشجيع الباحثين الإماراتيين على خدمة قضايا التنمية وإبراز المواهب المتعددة في البحث والابتكار العلمي والأدبي والفني. واستضاف برنامج «برزة رمضانية» الذي عرض في شهر رمضان الماضي عدداً من الشخصيات المحلية وكبار المواطنين ممن كان لهم دور بارز في تاريخ الدولة، لإلقاء الضوء على مواقف رمضانية وأحداث في حياة ضيوفه كانت لها بصمة إيجابية في المجتمع، وهو من إعداد وتقديم حارب السويدي، والتنسيق الفني ثروت مصطفى، ومن إخراج يعقوب الروسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا