هل ثقل اللسان بعد الإصابة بكورونا يشير لوجود جلطة؟.. أستاذ مخ وأعصاب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

مضاعفات متعددة عانى منها متعافي فيروس كورونا المستجد، فرغم رحيله من جسد المصاب إلا أنه ترك آثاره السيئة، ومنها شعور البعض بثقل في اللسان، أمر مرعب ربما يرى البعض أنها بداية للإصابة بجلطة، إذ أن الأعراض متشابهة.

الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، نفت خلال لقائها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» أن يكون ثقل اللسان إشارة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت «مرزوق» أن الخوف يكمن في تأثير فيروس كورونا على المخ والأعصاب، موضحة أن اللسان ذات صلة بالمخ، ويمكن أن يصيب كورونا باعتلال العضلات، لذلك لا بد من التأكد من أن العضلات جيدة لأن اللسان في الأساس «عضلة».

واستطردت استشاري المخ والأعصاب أنه لا بد من عمل رسم عضلات، ثم عمل رنين بالصبغة على المخ والمتابعة الجيدة مع استشاري مخ وأعصاب، مشيرة إلى أن الأمر بسيط ويتم تحسينه بشكل سريع من خلال تناول أدوية منشطة للمخ.

ظهور فطريات على اللسان

يذكر أيضًا أنه خلال الفترة الأخيرة ازدادت التخوفات حول الإصابة بالفطر الأسود كثيرا، ومع ظهور فطريات على اللسان، وخصوصًا في فترة التعافي من فيروس كورونا، ربط البعض بين الفطريات والإصابة بالفطر الأسود.

ووفقًا لاستشاري المناعة الدكتور مجدي بدران، خلال حديثه لـ «هن»، أن الفطريات التي تصيب اللسان في فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن تصيب المريض بالفطر الأسود إلا في حالات ضعف المناعة الشديد، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما تتواجد تلك الفطريات فى الفم والجهاز الهضمي بشكل طبيعى، ولكنها قد تتطور وتتكاثر وتنمو مسببة بقع بيضاء فى الفم بسبب زيادة تناول المضادات الحيوية والكورتيزونات والتوتر، والإصابة بقلة المناعة أو الإصابة بأمراض مزمنة مهملة العلاج مثل مرض السكري، أو سوء التغذية.