بعد طرح كليب «أوعدك».. ما فارق السن بين سمية الخشاب وعمر كمال؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت النجمة سمية الخشاب، كليب مهرجان «أوعدك» أحدث أغنياتها التي يغلب عليها الطابع الشعبي بالمشاركة مع مغني المهرجانات عمر كمال، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ولا يعرف البعض فارق السن بين الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عامًا كونها مواليد شهر أكتوبر 1966، بينما يبلغ الفنان عمر كمال 36 عامًا، فهو من مواليد 30 سبتمبر 1985 أي أن فارق العمر بينهما 18 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع الفيديو الذي شاركه أيضًا الفنان عمر كمال ودخلت سمية الخشاب في وصلة رقص معه وهو يقول: «أوعدك عمري في يا حبيبتي في يوم ما أخونك هفضل جمبك بقى وهصونك بعشق اسمك لو هتبصلي بقى بعيونك أوعدك»، لترد عليه سمية قائلة: «يا ولا أنا جامدة وضد الكسر أنا عاوزة في كل بلد بقى قصر دانا متلقبة كدة ملبن مصر بيمشوا ورايا لحد العصر».

وظهرت الفنانة سمية الخشاب على جمهورها خلال المقطع، وهي ترتدي فستانًا أسود اللون وإكسسوارات مختلفة على الرقبة مرددة جزءًَا من كلمات الأغنية ودخلت في وصلة رقص مع الفنان عمر كمال، الذي كشف عن تعاونه معها في الأغنية منذ أيام عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام».

وصلة رقص لسمية الخشاب مع عمر كمال في برومو «أوعدك»: «التقاء الأجيال» (فيديو)

وكان آخر ظهور إعلامي للفنانة سمية الخشاب في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي، حيث قدمت مجموعة من الخطوات على السيدات اتباعها بهدف الحفاظ على صحتهن ورشاقتهن، ومن ضمنها ممارسة الرقص قائلة: «نصيحتي لكل الستات ارقصوا، الرقص دواء وعلاج ورياضة ولا يعتبر قلة حياة، يا بنات وستات افتحوا الأغنية وأرقصوا الدورة الدموية هتتحرك ومراكز الطاقة في جسمك حظك هيتحرك ومزاجك، ارقصوا يا جماعة».

وقالت «الخشاب» خلال اللقاء إنها تقوم بالدراسة في الوقت الحالي بمجال «علوم التغذية» والحفاظ على صحة ورشاقة الجسد قائلة: «صحتنا هي أكبر نعمة في الوجود وإحنا بناكل وغير مدركين بمدى أهميتها الصحة وعملت تريند العصير الأخضر وكسر الدنيا وحبيت نصح الناس وأفيدهم بما تعلمته».