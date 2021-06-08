حبس ريناد عماد.. ملامح من حياة فتاة «التيك توك»: بابا لسعني بسببه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبس ريناد عماد لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، العقوبة التي قضت بها المحكمة الاقتصادية، على فتاة «التيك توك»، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.

القضية ترجع إلى يونيو من العام الماضي، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة «التيك توك»، في منطقة الدقي بعدما خرجت من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، إذ تم القبض عليها واقتيادها إلى مباحث الآداب، ومواجهتها بعدد من الفيديوهات الخاصة بها، وتحرر محضر بواقعة ضبها، وأحيلت إلى النيابة العامة.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن ريناد عماد، فتاة التيك توك، من واقع اعترافاتها في النيابة العامة.

من هي رينا عماد؟

- فتاة ليست متزوجة ولديها 3 إخوات.

- أجرت عملية شفط دهون في وقت سابق، بسبب مشاكلها في الغدة.

- والدها مدير عام في شركة، ووالدتها ربة منزل.

- مصادرها المالية هو مصروفها من والدها: «باخد مصروفي من بابا بس».

- لديها حساب بنكي واحد تدفع منه مصاريف جامعة حلوان.

- أنشأت حسابتها على تطبيقي «الإنستجرام» و«التيك توك»، قبل 4 أعوام: «ليا حسابين على إنستجرام، واحد خاص عليه 700 متابع، والتاني عام عليه 1.4 مليون متابع، وحساب في تيك توك عليه 970 متابع».

- ارتبطت عاطفيًا مرتين فقط: «مرتين وكنا بنفسخ ومش بنكمل مع بعض».

- ذكرت في التحقيقات أنها تنشر على «التيك توك» فيديوهات قصيرة على أغاني، وذلك في وقت فراغها.

- يوجد في جسمها ندبات والجروح القديمة، وفسرت ذلك قائلة: «مرة واحدة بس بابا لسعني بحاجة، والباقي كله كان زيت مغلي، عشان مكنش عاجبه الحاجات اللي بعملها على السوشيال ميديا، والشهرة اللي كانت بتجيلي».

- اتهمت أيضًا باستغلال شقيقتها الصغرى، ذات الـ8 أعوام، في أغراض غير مشروعة، إذ ظهرت في إحد الفيديوهات قبل ذلك.