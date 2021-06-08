نجوى كرم تدخل في نوبة بكاء: جعلت أمي وحيدة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، عن كواليس من حياتها وذكرياتها، خلال حوارها التليفزيوني الذي شاركت خلاله تجربتها الفنية الطويلة كاشفة عن بعض أسرارها العائلية.

وكشفت نجوى كرم خلال لقائها في برنامج «الدنيا علمتني» الذي يذاع على قناة «mbc» عن أنها طوال مسيرتها الفنية كانت متخوفة من أن تصاب بحالة من الغرور مبينة: «الإنسان عندما ينجح يصل إلى قمة ما أنه عندما يصل إليها يرى قمما أخرى».

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وخلال حديثها الذي أجرته أمس كشفت عن علاقتها بوالدها قائلة: «أشعر بغصة شديدة نحوه فمنه تعلمت منه القوة والاجتهاد وأن اسمها قد يشكّل لها مشكلة في المستقبل وعقدة لأي رجل يريد الارتباط بها، شو يعني لو كنت نجوى كرم؟».

وأضافت :« تذكرت عندما قال لي والدي يا بيبي غيرتيلي اسمي لأن الناس كانوا ينادونه بالقول أنت والد نجوى كرم».

ودخلت نجوى كرم أثناء حديثها في نوبة بكاء شديدة عندما تذكرت والدتها أيضًا، قائلة إنها تعلمت منها الكثير أهمها التضحيّة، وإنها أخذت والدتها بيئتها ومحيطها لتكون معها في مكان آخر في بيئة النجوم، فأصبحت أمها مختلفة الشعور، وكأنها وحيدة تجلس بجانب شباك المطبخ وتبكي وتغني لكي تسلي نفسها.

وكشفت نجوى كرم خلال لقائها عن أنها تحملت طوال حياتها السلبيات الناتجة عن قراراتها وتحملت نتائجها وأنه بالقدر الذي تعطيه لها الدنيا، يجب أن يكون هناك فاتورة تدفع.

وروت الفنانة اللبنانية حلما رأته قبل عقود ورأت نفسها تطير بين النجوم وترتدي فستانًا أزرق مرصع بالنجوم، وتتراقص وتتمايل بين نجمة ونجمة، وبعد ذلك بدأت معركة نجاحها، ونفذت الفستان بتفاصيله، وغنت به على أهم المسارح.