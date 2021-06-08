هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطس كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد البطاطس من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فضلا عن احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمعادن التي تساعد على تقوية العظام، والحفاظ على صحة العين، بالإضافة إلى مكافحة سرطان الرئة.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناولها يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقعا "timesofindia" و"eatthis".

- قشر البطاطس غني بالبوتاسيوم، ويحتوي أيضا على عناصر من المغنيسيوم والحديد والزنك والصوديوم والكالسيوم، كما أنها غنية بفيتامين ج والألياف الغذائية المفيدة لصحة البشرة والأمعاء.

- يساهم وجود الكالسيوم والمغنيسيوم في البطاطس، في بناء بنية العظام وتقويته، بالإضافة إلى الزنك والحديد الضروريان لنضوج الكولاجين في الجسم.

- تعمل مستويات فيتامين ب 6 وفيتامين ج والألياف والبوتاسيوم على تدعيم صحة القلب، ومن المعروف أن تساعد الألياف أيضا في خفض نسبة الكوليسترول الضار، ما يؤدي إلى تعزيز وتقوية القلب.

- بفضل احتوائها على البوتاسيوم، إذ يساهم تناولها في توسيع الأوعية الدموية، فضلا عن احتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم، الضروريان لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

- وفقًا لخدمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي جميع البطاطس على بعض مضادات الأكسدة "الكاروتينات"، التي تساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة العين، ومكافحة سرطان الرئة.

- وجدت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من علماء التغذية ونشرت في مجلة التغذية بجامعة أكسفورد أنه على الرغم من أن البطاطس قد لا تحتوي على قدر من الحديد مثل بعض الأطعمة الأخرى، إلا أنها تساهم في إعطاء الجسم الحديد بشكل يمكن أن تمتصه بالفعل.

- كما يؤدي استهلاك البطاطس بصورة منتظمة، إلى الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.