كيف يمكنك التفريق بين اللحوم البلدي والمستورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اللحوم من بين الأطعمة التي لا يستغني عنه الغالبية، غير إن بعض التجار يغشون ويبيعون المستورة منها على أنها بلدي، فكيف يمكن التفرقة بينهما؟

الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أوضحت عدة طرق للتفريق بين اللحوم البلدي والمستورة، وذلك عبر منشور لها على الجروب التوعوي "جت في اللقمة" بموقع "فيسبوك".

1- الدم:

وجود كمية كبيرة من السوائل المدممة عند فك اللحوم المستوردة.

2- توزيع الدهون:

اللحوم البلدي تتميز بتداخل اللحم والدهن بشكل واضح، وإن وُجد دهن خارجي يكون أبيض اللون مائل للاصفرار، أما المستوردة دهنها أقل، وذلك نظرا لفصل الدهن عن اللحم حتي تظل اللحوم متماسكة لوقت أطول.

3- اللون:

البلدي في الغالب تتميز باللون الأحمر الفاتح، خاصة الذبائح صغيرة السن التي تحمل أختام مجازر دائرية الشكل، والدهون لونها أبيض مائل للاصفرار، أما المستوردة لونها غامق ومائل للبني وهذا يرجع لطول فترة التخزين.

4- الأنسجة:

تميل الأنسجة في اللحوم الطازجة أن تصبح قوية ومتماسكة والدهون متشعبة، ويتم توزيعها بطريقة متوازنة، أما المستوردة أنسجتها تتفتت بسهولة بمجرد فكها، وعند غرز الإصبع فيها يترك أثر غائر على شكل حفرة في النسيج.

5- الرائحة:

رائحة المجمدة غالباً "متعفنة"، وذلك بسبب تأكسد الدهن الموجود بها، لتخزينها لفترة تحت درجة حرارة منخفضة.

6- مدة الطهي:

عند طهي اللحوم المستوردة أي كان نوعها تستغرق وقتا طويلا، عن اللحوم البلدي الطازجة.

7- لون الشوربة:

تعكر لون الشوربة بعد الانتهاء من طهي اللحوم المستوردة، كما يمكن أن توجد بالشوربة شوائب تجعل لونها غامق، نتيجة محتواها من الدماء وتفتت أنسجة اللحوم.

8- تماسك اللحم:

أثناء طهي اللحوم المستوردة، تتفتت ونجد أجزاء منها تطفو على السطح، ونجد اللحوم غير متماسكة بحيث تنقسم القطعة الواحدة لأكثر من جزء نتيجة التجميد، بينما تحتفظ البلدي بتماسك كل قطعة فيها ويخلو الإناء من القطع المفتتة المميزة للحوم المجمدة.

وذكرت رئيس لجنة سلامة الغذاء، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الدواجن:

- الطيور المصابة بالفيروس تكون مصابة بالحمى، وكأحد أعراض الإصابة كاللحم محتقن بالدماء، لذلك يصبح الدواجن لونها غامق بتدرجات ألوان تصل إلى اللون القرمزي.

- الحرص على شراء الدواجن من مجزر معتمد، وذلك لأنه تحت إشراف منظومة الطب البيطري، أول ما تتواجد الدواجن في المزرعة مروراً بسحب عينات منها تفيد خلوها من إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى الكشف عليها قبل وأثناء وبعد الذبح، واستبعاد الدواجن المريضة والغير صالحة منها.

- في حالة عدم توافر مجازر بالقرب منك، عليك شراء الدواجن المبردة، حيث تصبح طازجة، كما أنها أيضا تحت إشراف منظومة الطب البيطري، وتباع في أي سوبر ماركت، ولكن يشترط شرائها في نفس يوم الذبح أو اليوم الثاني من تاريخ الذبح المدون على العبوة، وذلك تجنب لتغير الرائحة.

ونصحت أيضا أنه من الضروري لربات المنزل التي تميل إلى تربية الدواجن في المنزل، المداومة على تحصينها، واللقاح يتواجد في الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى هناك أطباء بيطريين للقيام بهذا التحصين.

وتجنب شراء الدواجن أو البط من الأسواق، ودمجهم مع الدواجن التي تقومي بتربيتها، نظرا لأنها يمكن أن تكون حاملة العدوي، لذا يفضل شراء كتاكيت سلالات من أي مركز طبي بيطري، أو صيدلية بيطرية.