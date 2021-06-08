الحظ العثر يواجه شريف دسوقي في زواجه: الأولى دمرته نفسيا والثانية مسألتش عليه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية بتر قدمه اليسرى، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وإثارة حالة من التعاطف الشديد بين متابعيه وجمهوره، لما أصابه، وتصدر البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت حالة التعاطف إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حالته الصحية وأمر بعلاجه على نفقة الدولة.

ورغم حالة التعاطف التي صاحبت الفنان شريف دسوقي مع بداية أزمته الصحية، لكنه واجه «الخذلان» الذي جاء من دائرته المقربة، فخلال حديثه مع «الوطن» في أول حوار له من داخل المستشفى بعد إجرائه العملية، كشف عن تجاهل زوجته الحالية السؤال عنه من وقت الأزمة.

الحظ العاثر هو حال الفنان شريف دسوقي، في زوجتيه، إذ أن زوجته الأولى انفصلت عنه بعدما دعمها في مشوارها، وأيضًا واجه الخذلان مع زوجته الحالية.

دمرته نفسيا ودخل بسببها المصحة.. الزوجة الأولى لشريف دسوقي

قبل قرابة 20 عامًا انفصل الفنان شريف دسوقي، عن زوجته، التي كانت ممثلة مسرح سابقة، وكشف خلال حديث سابق له، عن أنه بعد الانفصال تعرض لأزمة نفسية شديدة وعرض نفسه على طبيب نفسي ودخل المستشفى في الإسكندرية وقتها، لاستعادة عافيته مجددًا.

وطليقة شريف دسوقي، التي انطلق مشوارها الفني من داخل قصور الثقافة ومسرح الجامعة، وبحسب أحد المقربين من الفنان، أنه كان أول من اكتشف موهبتها التمثيلية منذ أن كانت طالبة في الجامعة، وقدم لها الدعم الكامل، لكنها في النهاية انفصلت عنه وتزوجت من مخرج مسرحي.

شريف دسوقي: فين زوجتي مبتسألش علي

وخلال انفراد «الوطن» بأول حوار مع الفنان شريف دسوقي، من داخل المستشفى التي يمكث فيها حاليًا، وأجراه الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، كشف عن التخاذل الذي واجهه من زوجته الحالية «فين زوجتي، لغاية ما أنا قاعد دلوقتي في المستشفى مجتش تبص في وشي، بكلمها في التليفون بقولها عاوز اسألك سؤال واحد جوزك فين، ومن المفارقة اللي اتجوزتها أنا اللي مربيها من 3 ثانوي ومجتش ولا مرة».