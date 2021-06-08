سيدة تحطم أرقام «جينيس» بإنجابها 10 أطفال في «بطن واحدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت حالة ولادة لامرأة، تدعى جوسياما تمارا سيثول من دولة جنوب أفريقيا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أنجبت السيدة البالغة من العمر 37 عامًا 10 أطفال في وقت واحد بأحد مستشفيات مدينة خاوتينج بجنوب أفريقيا.

وحطمت السيدة الجنوب أفريقية، الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس حسبما أكدت صحف محلية جنوب أفريقية اليوم، وأنجبت جوسياما تمارا سيثول عشرة أطفال في الأسبوع الـ29 من حملها وذلك بعد أن أظهرت الموجات فوق الصوتية أنها ستنجب ستة أطفال، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التالي ثمانية أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات.

ومن جانبه علق تيبوهو تسوتيسي زوج السيدة الجنوب أفريقية، ووالد الـ10 أطفال المواليد، والعاطل عن العمل بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء قائلًا: «شعرت كأنني أحد أبناء الله المختارين، بعد أن تلقيت مثل هذه البركات».

ولاحظ الزوجان أن فترة الحمل مرت بشكل طبيعي دون أي مضاعفات طبية وأن الولادة نفسها تمت عن طريق إجراء عملية قيصيرية.

جميعهم فى حالة جيدة.. مالية تلد 9 توائم فى المغرب

ووفقًا للفريق الطبي الذي أجرى العملية فإن مثل هذه الولادة هي نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة في الرحم لزيادة فرص المريضة في الحمل.

وتأتي ولادة سيدة جنوب أفريقيا 10 أطفال مرة واحدة بعد أيام من إنجاب سيدة مالية تدعى حليمة سيسيه والبالغة من العمر 25 عاما لـ9 أطفال في «عملية قيصيرية» تمكن خلالها أطباء من المغرب من تحطيم رقم قياسي جديد بـ 9 توائم وجميعهم في صحة جيدة، «بحسب ما قالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية».

وكانت الحكومة المالية قد أكدت أن السيدة التي تدعى حليمة سيسيه والبالغة من العمر 25 عاما، قصدت الذهاب بها ومعها فريق متخصص إلى المغرب في شمال أفريقيا بحثًا عن رعاية أفضل قبل أيام وتحديدًا في الثلاثين من مارس وكان يُعتقد في بلادها أنها كانت تحمل 7 توائم، بحسب وكالة «فرانس برس».