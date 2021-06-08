8 أشياء موجودة في ثلاجتك يجب عليك التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الحفاظ على الطعام داخل الثلاجة من الأمور المهمة، ويعتمد ذلك على طريقة تخزينه في المكان المناسب داخلها، ويعتاد الكثير من الأشخاص على فتح وإغلاق الثلاجة أكثر من مرة في اليوم، ما قد يعرض بعض الأطعمة للتلف والفساد.

لذا نذكر لكم، 8 أشياء موجودة في ثلاجتك يجب التخلص منها، وفق ما جاء في موقع "reader digest":

- أطعمة دون غطاء:

لا يفضل استخدام علبة الصلصة المكشوفة التي فتحتها قبل أيام عند تحضير المكرونة، وتركتها دون غطاء، وذلك لأن أي طعام يتعرض للهواء مباشرة، سوف يجف بسرعة ويفسد، وربما يأخذ كل النكهة معه.

- الفراولة المتعفنة:

لا ينصح بانتقاء الفراولة عن طريق قطع الأجزاء الفاسدة، ويجب التخلص من الفراولة الفاسدة بالكامل، حتى لو كانت نصفها متعفنة، وتأكد من عدم وجود فراولة أخرى متعفنة حولها.

وللحصول على أقصى استفادة، قم بتخزين الفاكهة في حاوية بها تهوية بعيدة عن أي رطوبة، فضلا عن هناك حيلة أخرى رائعة لجعل الفراولة تدوم لفترة أطول، عن طريق غسلها بمزيج من الخل والماء للتخلص من جراثيم العفن والبكتيريا.

- الأطعمة التي تناولتها مرتين:

لا يفضل إخراج سلطة التونة على وجبة الغذاء، ثم إعادتها مرة أخرى بعض ملامستها بالشوك والملاعق إلى الثلاجة، فقد تكون ملوثة وتسبب الأمراض، إذ توجد بكتيريا Staphylococcus aureus بشكل شائع في فم الأشخاص وحوله، ويمكن أن تنتقل إلى الأطعمة عن طريق العطس أو عن طريق انتقال التلوث من الأنف إلى اليدين إلى الطعام.

وللحفاظ على الأطعمة وتجنب الهدر، ضعي نصف كمية الطعام فقط للبدء، واحتفظي بالباقي بأمان في الثلاجة لحين الحاجة، لتجنب التلوث.

- طعام شديد التلف تم تخزينه في باب الثلاجة:

نظرًا لأن درجات حرارة الثلاجة تبطئ أو توقف نمو الكائنات الحية الدقيقة، فمن المهم ملاحظة أن درجات الحرارة مهمة"، وهذا يعني أن منتجات الألبان سريعة التلف مثل القشدة الحامضة واللبن والجبن من الأفضل تخزينها على الأرفف، حيث تكون أقل عرضة لدرجات الحرارة الدافئة الناتجة عن الفتح والإغلاق المستمر للباب.

ويمكنك وضع زجاجات المياه وعلب الصودا وحتى التوابل القوية في باب الثلاجة، وذلك لأنها تميل إلى تصنيعها بمواد حافظة يمكنها تحمل تلك التقلبات في درجات الحرارة.

- تتبيلة سلطة منزلية:

على عكس تتبيلات السلطة المحضرة تجارياً، والتي يمكن الاحتفاظ بها لمدة شهر إلى 3 أشهر بعد فتحها، فإن تتبيلات السلطة التي يتم تحضيرها في المنزل، تصبح أكثر عرضة للتلف، و مدة صلاحيتها تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، لذا يجب التخلص منها على الفور بعد هذه الفترة.

- البيض:

لا يفضل وضع البيض في باب الثلاجة، نظرا لأن الفتح المتكرر، يعرض البيض لتقلبات درجات الحرارة، ويمكن أن يتسبب في تعفنه بشكل أسرع، لذلك يوصي بتخزينه في أرفف الثلاجة.

- الريحان الطازج:

في حين أن تخزين هذه العشبة العطرية في كيس بلاستيكي في الثلاجة لن يجعلك تصاب بالمرض، إلا إنه سيؤدي إلى تحول الأوراق الخضراء إلى اللون الأسود والذبول، وهذا ليس صحيا.

لذا يجب شراء نبات الريحان الطازج، والاحتفاظ به على حافة نافذة المطبخ، وقم بقص الأوراق حسب الحاجة، أو بطريقة أخرى قص الأطراف وضعي الريحان في كأس أو مزهرية صغيرة للشرب، كما تفعلين مع باقة من الزهور، وضعيه على رف الثلاجة.

-الدواجن بعد 3 أيام:

ربما تعتقدين أن وضع تلك الدواجن المطهية في الثلاجة أكثر من 3 أيام أمر طبيعي، لكن يجب عليك على الفور اخراجها من الثلاجة.