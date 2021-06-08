كورونا اليوم: مفاجأة بشأن استمرار الفيروس.. ولقاح فعال بنسبة 100% للمراهقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هذا اللقاح فعال بنسبة 100 في المائة لهؤلاء الأشخاص

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، في 27 مايو، فإن لقاحات فايزر التي يتم إعطاؤها لمدة 21 يومًا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًا كانت آمنة ومُحفِّزة للمناعة.

وأسفرت الدراسة عن فعالية لقاح فايزر بنسبة 100٪ ضد كوفيد-19 من 7 أيام بعد الجرعة الثانية، وفقا لموقع timesofindia.

تغييرات الدورة الشهرية قد تكون أثرًا جانبيًا قصير المدى للقاح كورونا

تشتكي العديد من النساء من أن لقاح كوفيد-19، قد عطل الدورة الشهرية، في حين أن بعض النساء يعانين من فترات متأخرة، فإن البعض يبلغ عن نزيف حاد.

عند دراسة استجابة اللقاح، وجد الخبراء أن أي تغييرات محتملة في الدورة الشهرية بعد تناول لقاح كوفيد، تكون قصيرة الأجل ولا تؤثر على الخصوبة، وفقا لموقع timesofindia.

مسؤول روسى: جائحة كورونا قد تستمر لعام آخر

صرح رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيشي، بأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تستمر لعام آخر، وسيصبح التطعيم نقطة تحول في مكافحة تفشي الفيروس.

وقال سادوفنيشي لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "يبدو لي أن التطعيم سيصبح نقطة تحول، لكني لا أعتقد أن فيروس كورونا سيختفي".. مضيفا "هدف المجتمع العالمي هو جعل التطعيم واسع الانتشار وتحت السيطرة عليه، ومعظم الخبراء يعتقدون أن الوباء سيستمر لسنة أخرى، واتفق معهم".