صبغات شعر لون أشقر عسلي لإطلالة جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:34 مساءً - تتمحور الموضة اليوم حول اللون الأشقر العسلي بتدرجاته المتنوعة؛ نظراً لما يمنحه من سحر وجاذبية على إطلالة المرأة. ويعدّ من أجمل الألوان التي تتناسب مع مختلف ألوان البشرة. وقد يميل لأن يكون رماديّاً أو نحاسيّاً، ويجمع في تدرجاته ما بين القوة من جهة والنعومة من جهة أخرى، ليمنحك إطلالة ملفتة وفريدة من نوعها في آن.

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة عصرية ومشرقة، فلا تتردّدي في اختيار صبغة اللون الأشقر العسلي بتدرجاته ، لتستوحي منها لون شعرك، وتتألقي بلوك عصري يُواكب آخر صيحات صبغات الشعر.



أجمل صبغات شعر لون أشقر عسلي

صبغات لون شعر أشقر عسلي لإطلالة ساحرة

إليك، أجمل ألوان صبغات شعر أشقر عسلي لتزيني بها خصلات شعرك، وتنعمي بإطلالة ساحرة مواكبة لأبرز صحيات ألوان موضة الشعر:



صبغة اللون الأشقر العسلي الذهبي

صبغة اللون الأشقر العسلي الفاتح جداً تعتبر من أكثر ألوان الشعر رواجاً

إنّ هذه الدرجة الفاتحة جداً من اللون الأشقر العسلي، تعدّ من أكثر ألوان الشعر رواجاً. وتمتاز بأسلوبها المتنوع الذي يجمع ما بين الأناقة والعفوية. ولاضفاء بعض اللمسات الساحرة على إطلالتك يمكنك اعتماد تسريحة الشعر المموّجة التي حتماً ستبرز جمال لون شعرك الأشقر العسلي الفاتح بأسلوب لافت وجذّاب.



صبغة اللون الأشقر العسلي المموّج

صبغة اللون الأشقر العسلي المموّج يعتبر من الألوان اللافتة

ما رأيك في أن تسطعي جمالاً، وتعكسي الضوء في إطلالتك عبر اعتماد صبغة شعر باللون الأشقر العسلي المموّج، بأسلوبه المميز الذي لا يغيب عن موضة الشعر، والذي يُعتبر من الألوان التي لاقت رواجاً في الآونة الأخيرة. يمكنك اعتماد مع هذا اللون تسريحات الشعر المنسدلة سواء المالسة أو المموّجة، لتسليط الضوء على جمال شعرك ولونه، وعكس لمعان خُصلاته وإشراقته.

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صبغة اللون الأشقر العسلي الفاتح

لون صبغة اللون الأشقر العسلي الفاته يليق بصاحبات البشرة المتوسطة

يأخذنا اللون الأشقر العسلي بتدرجاته، إلى الأشقر العسلي الغامق الرائعة لتتألقي جمالاً وجاذبية بإطلالة مميزة، سواء كنت من صاحبات البشرة الداكنة أو المتوسّطة أو الفاتحة. يكفي أن تمشطي شعرك وتعتمدي الفرق الجانبي لتسريحتك لتبرزي جمال لون شعرك الأشقر العسلي بأسلوب جذاب وساحر.



صبغة اللون الأشقر العسلي مع خصل اللولايت

صيحة اللولايت تحتلّ الصدارة في موضة ألوان صبغات الشعر لهذا الصيف

صيحة اللولايت تحتلّ الصدارة في موضة ألوان صبغات الشعر لهذا الصيف. فهي تجمع بين اللون الأشقر العسلي وتدرجاته بأسلوب متداخل جذاب، مانحةً المرأة إطلالة عصرية ودافئة في آن معاً. ترتكز على قاعدة اللون الأشقر العسلي الطبيعي إضافةً إلى تقنية اللولايت التي يتمّ من خلالها إدخال تدرجات اللون الأساسي على خصلات الشعر لتتجانس مع بعضها البعض بأسلوب ساحر. وتمتاز هذه الصيحة في أنها تليق بمختلف ألوان البشرة من فاتحةٍ ومتوسط وداكنة، ما يجعلها خيارك الأفضل. وإذا كنت ترغبين في ابراز جمال لون شعرك، ننصحك باعتماد تسريحة الشعر الريتو التي تعكس الضوء على خصلاته.

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صبغة اللون الأشقر العسلي مع صيحة الـ "fallayage"

صيحة الـ fallayage لإطلالة عصرية لافتة

تُعد الـ Fallayage بمثابة البلياج الذي يرتكز على الدرجات الدافئة التي تمنح الشعر المزيد من الإشراقة والحجم والكثافة، كما يُمكن أن تتوافر بألوان مختلفة كالنحاسي، الماهوجندي والأحمر إضافةً إلى مزيجٍ ناعمٍ من درجات اللون البني والبيج ما يجعلها مناسبة لدمجها مع لون الشعر الأشقر العسلي.



صبغة اللون الأشقر العسلي مع صيحة الباستيلاج

صبغة اللون الأشقر العسلي مع تقنية الباستيلاج صيحة موضة الوان الشعر

بكلّ بساطة، الباستيلاج هو عبارة عن البلياج بألوان الباستيل، تماماً مثل نسختها الأقل تلويناً، ترتكز هذه الصيحة على تطبيق لون الشعر بطريقةٍ تدريجية، بحيث لا يمكنك تحديد من أين تبدأ أو تنتهي خصل الهايلايت أو اللولايت، ما يمنحك بالتالي إمكانية التألق بلون شعر متداخل بأسلوب عصري، وعليك أن تأخذي بعين الإعتبار أنّ سر الباستيلاج المثالي يكمن في المهارة في تطبيق الألوان ومزجها.



صبغة اللون الأشقر العسلي الرمادي

صبغة اللون الأشقر العسلي الرمادي لإطلالة أنثوية لافتة

في حال اعتمدت هذا اللون وترغبين في تعزيز لمعانه وإبراز جماله، ننصحك بتطبيق تسريحة الشعر المموّج التي تعكس الضوء على خصلاته المتموجة، ما يمنحك إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة في الوقت نفسه. وإذا كنت تشعرين أنّ شعرك يحتاج إلى المزيد من اللّمعان، لا تتردّدي في إدخال الزيوت المغذية الطبيعية إلى روتين العناية بشعرك لتحصلي على الإطلالة المثالية التي ترغبين بها.



صبغة اللون الأشقر العسلي المُخضّر

اللون الأشقر العسلي المخضر لإطلالة عصرية مشرقة

تُعد صبغة اللون الأشقر العسلي المُخضّر الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالة مشرقة وحيوية تواكب من خلالها أحدث صيحات موضة صبغات الشعر. وتعتمد هذه الصبغة بشكلٍ أساسي على تقنية البلياج التي تعكس الضوء على خصلات شعرك.

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