ميريام فارس وطفلها في العزل: ملابس بحر ويوجا وترفيه.. والاسم «غدارة يا دنيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقطات مختلفة من أولى حلقات الفيلم الوثائقي «ميريام فارس - غدارة يا دنيا»، الذي يستعرض مقتطفات من حياة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، خلال العزل المنزلي تزامنا مع انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، ويتم عرضه عبر منصة «نتفليكس» وتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على مدار الساعات القليلة الماضية، مما أثار سخرية بعض نشطاء السوشيال ميديا.

سخرية نشطاء السوشيال ميديا

وسرعان ما نالت الصور سخرية الكثيرين من رواد «فيس بوك»، وذلك لما تم عرضه من لقطات خاصة بالفنانة اللبنانية أثناء خضوعها وأسرتها للعزل المنزلي، وهم يظهرون خلال لحظات استجمامهم والترفيه داخل منزلها الكبير، الذي يضم ساحات للألعاب والسباحة والتنزه، وهو ما رآه البعض متناقضا مع فكرة العمل.

وخلال الصور، ظهرت «ميريام» في لقطات مختلفة بصحبة طفلها، أثناء استحمامهم بملابس البحر داخل حمام السباحة تارة، وفي مشهد آخر وهما يمارسان الرياضة، فضلا عن النشاطات الرياضية الأخرى، رغم أن كثيرين توقعوا أن الفيلم سيحكي تفاصيل المعاناة داخل العزل المنزلي.

تفاصيل فيلم ميريام فارس

ويشار إلى أن ميريام فارس بدأت أولى حلقات فيلمها منذ يومين، متحدثة عن كورونا، حيث كشف عن أول حالة مصابة بالفيروس من لبنان في الـ22 من فبراير 2020، وحينها كان لديها حفلا بالبحرين، وقالت إنها عادت لبيروت مع وضع جديد تماما عليها، «حياة تانية لازم نتأقلم معاها أنا وعيلتي، اعتبرنا إنها حرب ولازم نستخبى عشان نحمي نفسنا، وهذا ما حدث».

ميريام فارس تكتشف حملها خلال كورونا

وبعد عودتها من البحرين بحوالي أسبوع، اكتشفت ميريام فارس حملها في الأسبوع السادس بالمولود الثالث، وهي المفاجأة التي كشفت عنها، حيث لم تعلن من قبل إجهاضها، وكشفت عن تفاصيل مولودها الثاني، «في 7-7- 2017» «اكتشفت إني حامل بالمولود الثاني، وفي الفترة دي كان عندي كتير مشاكل صحية، وجسمي ما اتحمل الحمل»، وعرض الفيلم صورا من وجودها بالمستشفى بعد الإجهاض.