هالة فاخر تروي أسرار تربية أولادها وأحفادها: «جدتهم كانت الأم وأنا الرجل اللي بيصرف» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص تجمع بين الفنانة هالة فاخر، وأسرتها وبخاصة أحفادها وأبنائها، والتي كانت روت كواليسها خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، وأسرار من حياتها الأسرية.

ويتزامن اليوم 8 يونيو، عيد ميلاد الفنانة هالة فاخر، التي تنتمي لأسرة فنية، فوالدها الفنان الراحل فاخر فاخر، والتي بدأت نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود، حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم «لن أبكي أبدا» وهي طفلة وذلك بعام 1957.

هالة فاخر، ولدت في 8 يونيو 1946، وتعد من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى اليوم، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً.

وقالت الفنانة خلال اللقاء: «عندي بنتين وولد، ومخلفين، أعز من الولد ولد الولد زي ما بيقولوا، أنا صاحبتهم جدًا ومش حازمة معاهم خالص، أنا بدلع جدًا نقطة ضعفي هما وابني».

وعن أسرار تربيتها ونجاح علاقتها بأبنائها وأحفادها، قالت الفنانة هالة فاخر: «الفضل يرجع في تربيتي لولادي، لأمي هي كانت الأم وأنا الرجل اللي بصرف، لتوفير حياة كريمة لهم وعلمتهم الاعتماد على النفس».

وأشارت الفنانة خلال اللقاء: «ربيتهم إنهم يعتمدوا على نفسهم، محدش كان يعرف إنهم ولادي لغاية ما دخلوا الجامعة، كان بيعتمدوا على نفسهم وبيحترموا الناس والبيت، وعارفين الصح والغلط والحلال والحرام».

وقدّمت هالة فاخر أكثر من 300 عمل متنوّع بين سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، واستطاعت من خلال هذه الأعمال تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة من الجمهور المصري الكوميدي والدرامي.

تزوّجت هالة فاخر من أيمن صدقي، ورزق الزوجان، بثلاثة أولاد هم هبة الله ومنة الله وحسين، وانفصل الزوجان في حوالي عام 2000.

في أكتوبر 2003 تزوّجت هالة فاخر من معتز الله محمد السعيد، ومع بداية عام 2009 انفصل الزوجان.