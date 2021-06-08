خطيب منة عرفة يكشف عن سر حبه للون شعرها.. والأخيرة تعلق «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة الشابة منة عرفة، عن حيرتها الشديدة في عدة مقاطع فيديو قصيرة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حول تغيير لون شعرها مرة أخرى من الأحمر إلى لونه الأصلي، موجهة تساؤلات لمتابعيها لجمع الآراء، حول صبغها شعرها للون الأسود أم البني الغامق.

تعليق خطيب منة عرفة

وسرعان ما تفاعل محمود المهدي، خطيب «منة» مع تساؤلات خطيبته، حيث رد عليها في تعليق، شاركه عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابه الشخصي بموقع «انستجرام»، قائلا خلاله: «أنا والله حابب اللون ده لأني لما حبيتها كانت بيه، بس لو زهقتي منه هختار الأسود لون شعري بردو، وبعدين أنا بحبك في كل حالاتك، فاختاري اللي أنتِ ترتاحي فيه».

رد منة عرفة

ومن جانبها علقت الفنانة الشابة على تعليق خطيبها، قائلة: «والنبي عسل، خلاص قفلنا النقاش على كدا، أسود».

رقصة ورسائل رومانسية بين منة عرفة وخطيبها محمود المهدي بمركب نيلي

وشاركت منة عرفة، جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو، أول أمس، يجمعها مع خطيبها، محمود المهدي وذلك عبر خاصية «إستوري» من خلال حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وأظهر الفيديو الذي نشرته منه مع جمهورها الخطيبين وهما يتمايلان على أنغام أغنية رومانسية داخل إحدى المراكب النيلية في سهرة خاصة، فيما نشر خطيبها الشاب محمود المهدي الفيديو نفسه على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» ووجه لها رسالة غرامية قائلًا: «إنتي ميراث الحب».

كما شاركت منة عرفة منشورًا قبل أيام من حساب خطيبها بموقع «انستجرام» عبارة عن صورة رومانسية تجمعها ودون عليها كلمة أحبك باللغة الإيطالية «te amo»، وهو ما أثار دهشة بعض متابعيها حول معنى الرسالة التي اعتبروها غامضة.

ومازحت منة عرفة، متابعيها بإعادة نشر الرسالة الرومانسية التي أرسلها لها خطيبها باللغة الإيطالية وكتبت عليها: «على الله حكايتك بالإيطالي»، بينما شارك المهدي صورة أخرى، وكتب عليها «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك، قريب جدًا»، وتبعتها الفنانة الشابة بالرد قائلة، «لآخر العمر يا حبيبي، إن شاء الله، بحبك».